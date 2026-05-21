Ο ΣΕΓΑΣ επιλέγει να μην ενημερώνει δημόσια ποινές για ντόπινγκ και εκτίθεται χωρίς λόγο

Περίεργες τακτικές ακολουθεί ο ΣΕΓΑΣ με υποθέσεις αθλητών που έχουν τιμωρηθεί λόγω ντόπινγκ. Εχει σηκώσει μεγάλη μουρμούρα στην αθλητική πιάτσα το γεγονός ότι από το 2024 έχουν σκάσει υποθέσεις που δεν ανακοινώνονται ποτέ ούτε από την ίδια την ομοσπονδία.

Ο ΕΟΚΑΝ που δεν οφείλει να ανακοινώσει τίποτα, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους (ομοσπονδία, αθλητές) και όταν τελεσιδικίσει μια απόφαση, αναρτά στο διαδίκτυο τις τιμωρίες.

Ο ΣΕΓΑΣ, σε αντίθεση με ότι γινόταν επί δεκαετίες -και εξακολουθεί να γίνεται στις περισσότερες ομοσπονδίες- είναι σαν να μην έχει υπάρξει ποτέ υπόθεση ντόπινγκ.

Ούτε από το 2024 (με δύο κρούσματα παραμονές Ολυμπιακών Αγώνων), ούτε με ένα πρόσφατο δείγμα αθλήτριας μεσαίων αποστάσεων που ο κόσμος μαθαίνει από τα… ΜΜΕ και όχι από εκεί που θα έπρεπε: την ίδια την ομοσπονδία.

Προφανώς δεν είναι θέμα υποχρέωσης, όμως με το να ακολουθεί αυτή την τακτική και να μαθαίνει ο κόσμος για ένα τόσο σοβαρό θέμα από τα Μέσα, δημιουργεί σκιές. Και παράλληλα απορίες γιατί όσοι είναι έξω από τον χώρο, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται και συζητούν (χωρίς να γνωρίζουν τις διαδικασίες) είναι ότι στην ομοσπονδία θέλουν να το κρύψουν. Και αυτό είναι προβληματικό.

Πολλά πράγματα δείχνουν βέβαια προβληματικά στην θητεία της Σακοράφα τελικά στην προεδρία. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι έχουν φύγει σημαντικά στελέχη, ενώ τα γραφεία της ομοσπονδίας έχουν γίνει… μονοκομματικά.

Αν προσθέσει κανείς και τα εκατοντάδες παράπονα για τις τιμές στις συμμετοχές του μαραθωνίου, τα… voucher αντί μισθών σε προπονητές και τα ελάχιστα χρήματα που δίνονται στα σωματεία ενώ έχει δηλώσει εισοδήματα…. 8ψηφιου αριθμού, καθιστούν μια πολύ προβληματική εικόνα

