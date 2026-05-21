Ελένη Ράντου για Βασίλη Παπακωνσταντίνου: Είναι δύσκολο να ζεις με έναν μύθο, έχουμε περάσει δύο – τρεις κρίσεις

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάσο Τρύφωνος για την εκπομπή «Τετ α Τετ», η Ελένη Ράντου μίλησε και για τον γάμο της με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου αναφέροντας μεταξύ άλλων πως είναι δύσκολο να ζεις με έναν «μύθο».

Αποκάλυψε πως ο γάμος τους δοκιμάστηκε σοβαρά τρεις φορές στο παρελθόν. Οι δυο τους όμως ξεπέρασαν τις κρίσεις και παρέμειναν μαζί. Όπως ανέφερε η Ελένη Ράντου, τόσο εκείνη όσο και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, έχουν πει ελάχιστα ψέματα ο ένας στον άλλο.

Στο τρέιλερ της συνέντευξης που θα μεταδοθεί το Σάββατο 23 Μαΐου, η Ελένη Ράντου αναφέρει: «Πρέπει η γυναίκα να περάσει τα 50 για να της πουν το respect. Εγώ έφτασα στα 60 για να πάρω το respect. Είναι στιγμές που νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει η καρδιά μου παίζοντας. Ένιωθα ότι είμαι ένα βάρος, πάντα. Και οικονομικό και ψυχικό», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Αναφερόμενη στον γάμο της με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, η Ελένη Ράντου εξομολογήθηκε: «Περισσότερο φροντιστική είμαι εγώ προς τον Βασίλη, παρά ο Βασίλης προς εμένα. Όσο λατρεία μπορεί να έχεις σε έναν μύθο, τόσο δύσκολο είναι να ζεις με έναν μύθο. Έχουμε περάσει δύο τρεις κρίσεις. Παλιά μας χώριζαν κάθε τρεις μήνες. Με τα χρόνια, νομίζω έχουμε πει ελάχιστα ψέματα ο ένας στον άλλο».

