Charles Spencer: Παντρεύτηκε ο μικρότερος αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα – Η «εκλεκτή» της καρδιάς του και η ιδιωτική τελετή στην Αριζόνα

Ο μικρότερος αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ (Charles Spencer) παντρεύτηκε τη Νορβηγίδα αρχαιολόγο Κατ Τζάρμαν (Cat Jarman) σε μια ιδιωτική τελετή στην Αριζόνα των ΗΠΑ, την Παρασκευή 15 Μαΐου, σύμφωνα με το Τ&C.

«Νιώθουμε και οι δύο απίστευτα τυχεροί που η σχέση μας εξελίχθηκε από επαγγελματική συνεργασία σε φιλία και στη συνέχεια, σε βαθιά αγάπη και σύνδεση», ανέφερε το ζευγάρι σε κοινή δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας: «Κάθε στάδιο της σχέσης μας έχει στηριχθεί στο γέλιο και μοιραζόμαστε ένα κοινό πάθος για τη ζωή».

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο Σπένσερ μοιράστηκε εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τον γάμο ενώ στη λεζάντα έγραψε: «15 Μαΐου 2026, η πιο ευτυχισμένη μέρα όλων. Ένας πολύ κοντινός φίλος μου είπε πριν από μήνες: «Το θέμα με την Κατ είναι ότι θα ήθελε να είναι μαζί σου ακόμα κι αν ζούσες σε μια καλύβα». Δεν ήξερα ότι θα ήταν επίσης χαρούμενη να με παντρευτεί σε μια έρημο».

Στις εικόνες που συνοδεύουν την ανάρτηση, η Τζάρμαν φαίνεται να κρατά μια ανθοδέσμη από λευκά τριαντάφυλλα και να φορά ένα γαλάζιο, αρχαιοελληνικού στυλ αμάνικο φόρεμα με ανοίγματα στη μέση ενώ ο Σπένσερ εμφανίζεται με ένα σκούρο κοστούμι με ανοιχτό γαλάζιο πουκάμισο χωρίς γραβάτα. Το ζευγάρι απαθανατίζεται να κρατιέται από το χέρι έχοντας ως φόντο τον εμβληματικό βράχο Cathedral Rock στη Σεντόνα.

Αυτός είναι ο τέταρτος γάμος για τον Βρετανό κόμη και πατέρα επτά παιδιών και ο δεύτερος για την Τζάρμαν, η οποία έχει δύο γιους με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Τζάρμαν (Tom Jarman).

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2022, όταν ζητήθηκε από τον Σπένσερ να γράψει μία κριτική για το μπεστ σέλερ μη μυθοπλαστικής λογοτεχνίας της Τζάρμαν με τίτλο «River Kings: A New History of the Vikings from Scandinavia to the Silk Roads».

Αργότερα, συνεργάστηκαν σε αρχαιολογικές ανασκαφές, ενώ ξεκίνησαν να συνπαρουσιάζουν και ένα ιστορικό podcast, το «The Rabbit Hole Detective», μαζί με τον Άγγλο συγγραφέα και ραδιοφωνικό παρουσιαστή Ρίτσαρντ Κόουλς (Richard Coles). Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του τον Οκτώβριο του 2024 και γιόρτασε το 100ό επεισόδιο του podcast πέρυσι.

Διαβάστε επίσης:

Υρώ Μανέ: Δεν έχω επαφές με κανέναν απ’ όσους έχω δουλέψει – Από τα «σύννεφα» πέφτεις κυρίως όταν ξέρεις τους ανθρώπους

Δημήτρης Καταλειφός: Μένω στο ενοίκιο, ούτε διάσημος έγινα ούτε πλούσιος

Φωκάς Ευαγγελινός: «Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε όλοι μαζί» – Η πρώτη ανάρτηση μετά τη Eurovision