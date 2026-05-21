ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 12:55
ΜΟΥΣΙΚΗ

21.05.2026 10:22

Ο Tony Iommi των Black Sabbath τιμήθηκε από τον δήμαρχο του Birmingham (video)

Ο κιθαρίστας των Black Sabbath Τόνι Αϊόμι τιμήθηκε με βραβείο από τον δήμαρχο του Μπέρμιγχαμ, Ζάφαρ Ίκμπαλ για το έργο του ως παγκόσμιας φήμης μουσικός, συγγραφέας και παραγωγός.

Ο τιμητικός τίτλος απονέμεται σε άτομα ή ομάδες για τα εξαιρετικά τους επιτεύγματα ή την προσφορά τους στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Τόνι Αϊόμι, ο οποίος γεννήθηκε στο Μπέρμιγχαμ δήλωσε έκπληκτος που εξακολουθεί να λαμβάνει επαίνους και αναγνώριση παρ’ ότι η ακμή του συγκροτήματος εκτείνεται στις δεκαετίες του ’60 και του ’70. «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Συνεχίζει και γίνεται όλο και σημαντικότερο» δήλωσε στο BBC News.

Ο Τόνι Αϊόμι παρέστη σε τελετή στο δημοτικό συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ και παρέλαβε το Βραβείο του Δημάρχου.

Το δημοτικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι ο Τόνι Αϊόμι αναγνωρίζεται ευρέως ως δημιουργός της heavy metal και ότι τιμάται με βραβείο «για τη συνεχή επίδραση του είδους στο πολιτιστικό τοπίο του Μπέρμιγχαμ, εμπλουτίζοντας τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και ενισχύοντας την εθνική και διεθνή φήμη της πόλης».

