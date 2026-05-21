Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος απολαμβάνει την απόσταση από την πολιτική: Οι ευχές από την Οία

Μία ήρεμη περίοδο, μακρυά από το άγχος του πολιτικού «στίβου», απολαμβάνει ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ και την παραίτησή του από βουλευτής.

Μάλιστα, η σημερινή ημέρα (Κωνσταντίνου και Ελένης) είναι ιδιαίτερη για τον ίδιο, καθώς γιορτάζουν οι δύο γονείς και η κόρη του.

Ο Αρκάς γιατρός (και πολιτικός), με ανάρτησή του, φρόντισε να στείλει τις ευχές του στα τρία αγαπημένα του πρόσωπα και σε όλους τους εορτάζοντες.

«Υγεία, χαρές και ηλιοβασιλέματα!», εύχεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία όπου απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα στην Οία μαζί με την κόρη του.

Διαβάστε επίσης:

Βορίδης: Ο Μητσοτάκης έχει κατατροπώσει τον Ανδρουλάκη στο χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου

Μαρία Καρυστιανού: Ζωντανές συνδέσεις και πρόσωπο έκπληξη στη διακήρυξη του νέου κόμματος από Θεσσαλονίκη

Έστω και καθυστέρηση ο Δένδιας «άστραψε και βρόντηξε» για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα