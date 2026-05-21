Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια ότι δεν πιστεύει στην πολιτική των «ήρεμων νερών» στα ελληνοτουρκικά, αρχίζουν να εκδηλώνονται και οι πρώτες σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ενώ απομένει να φανεί πώς ακριβώς… πήρε την παρέμβαση αυτή το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Φαραντούρης είναι από τους πρώτους που αντέδρασαν και μάλιστα έφτασε το θέμα ως τα άκρα, ζητώντας εκλογές.

«Το αφήγημα των ήρεμων νερών καταρρέει σαν χάρτινος πύργος», δήλωσε απ’ το Στρασβούργο ο κ. Φαραντούρης .

Όπως σημειώνει ο Νικόλας Φαραντούρης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «λίγες μέρες προτού η τουρκική εθνοσυνέλευση υιοθετήσει νόμο με τον οποίο επιχειρείται να θεσμοθετηθεί η διχοτόμηση του Αιγαίου και η μονομερής αλλαγή των συνόρων, ο Υπουργός Άμυνας αποκαλύπτει ότι ουδέποτε πίστεψε στη λογική των ήρεμων νερών. Στην οποία, ωστόσο, είχε επενδύσει επί μία και πλέον διετία ο Πρωθυπουργός της χώρας, μάταια και επιπόλαια».

«Αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει ούτε αφήγημα, ούτε στρατηγική για τα εθνικά θέματα», σημειώνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καταλήγει τονίζοντας την άμεση ανάγκη πολιτικής αλλαγής με εκλογές:

«Απαιτείται εδώ και τώρα προκήρυξη εκλογών και προσφυγή στις κάλπες».

Χωρίς στρατηγική στα εθνικά θέματα:



Το αφήγημα των «ήρεμων νερών» καταρρέει σαν χάρτινος πύργος. Λίγες μέρες προτού η τουρκική εθνοσυνέλευση υιοθετήσει νόμο με τον οποίο θα επιχειρηθεί διχοτόμηση του Αιγαίου και μονομερής αλλαγή των συνόρων, ο Υπουργός Άμυνας αποκαλύπτει ότι… pic.twitter.com/4KIp9jCCwe — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) May 21, 2026

