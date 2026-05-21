search
ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 12:50
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.05.2026 11:20

Αντιδράσεις για Δένδια και «ήρεμα νερά» – «Κυβέρνηση χωρίς στρατηγική, εκλογές τώρα» λέει ο Φαραντούρης

21.05.2026 11:20
dendias_farantouris_new

Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια ότι δεν πιστεύει στην πολιτική των «ήρεμων νερών» στα ελληνοτουρκικά, αρχίζουν να εκδηλώνονται και οι πρώτες σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ενώ απομένει να φανεί πώς ακριβώς… πήρε την παρέμβαση αυτή το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Φαραντούρης είναι από τους πρώτους που αντέδρασαν και μάλιστα έφτασε το θέμα ως τα άκρα, ζητώντας εκλογές.

«Το αφήγημα των ήρεμων νερών καταρρέει σαν χάρτινος πύργος», δήλωσε απ’ το Στρασβούργο ο κ. Φαραντούρης .

Όπως σημειώνει ο Νικόλας Φαραντούρης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «λίγες μέρες προτού η τουρκική εθνοσυνέλευση υιοθετήσει νόμο με τον οποίο επιχειρείται να θεσμοθετηθεί η διχοτόμηση του Αιγαίου και η μονομερής αλλαγή των συνόρων, ο Υπουργός Άμυνας αποκαλύπτει ότι ουδέποτε πίστεψε στη λογική των ήρεμων νερών. Στην οποία, ωστόσο, είχε επενδύσει επί μία και πλέον διετία ο Πρωθυπουργός της χώρας, μάταια και επιπόλαια».

«Αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει ούτε αφήγημα, ούτε στρατηγική για τα εθνικά θέματα», σημειώνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καταλήγει τονίζοντας την άμεση ανάγκη πολιτικής αλλαγής με εκλογές:

«Απαιτείται εδώ και τώρα προκήρυξη εκλογών και προσφυγή στις κάλπες».

Διαβάστε επίσης:

Γιατί η κυβέρνηση επαναφέρει το αφήγημα της μίας κάλπης – Οι στοχεύσεις και οι φόβοι

Η χωρίς γάντια κόντρα Ανδρουλάκη – Ντόρας για τις συνεννοήσεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα οι κάλπες για Λιβανό και Αραμπατζή – Στη Βουλή η συζήτηση για Προανακριτική

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIANOS_FLOROS_185
LIFESTYLE

Γιώργος Λιανός για Σταύρο Φλώρο: Είναι ξεκάθαρα νικητής της ζωής, ένας πραγματικός Survivor

tsoukalas-pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στη κυβέρνηση για τα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία – «Ο Δένδιας άδειασε τον πρωθυπουργό»

beatles1964
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σε δημοπρασία το φλάουτο από το θρυλικό τραγούδι των Beatles «The Fool On The Hill»

xenonas_new
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

«Δεν κλείνει ο Ξενώνας εξαρτημένων»: Η απάντηση του δήμου Αθήνας στον Κώστα Μπακογιάννη

pink-krasi.
LIFESTYLE

Η P!nk έφτιαξε ένα οινοποιείο και το κράτησε για χρόνια κρυφό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

kraounakis iliopoulos xristo dendias
ΚΑΛΧΑΣ

Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας

aftokinito_kinito_2005_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κινητό στο αυτοκίνητο: Εάν το έχω σε βάση και το χρησιμοποιώ κινδυνεύω με πρόστιμο;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 12:47
LIANOS_FLOROS_185
LIFESTYLE

Γιώργος Λιανός για Σταύρο Φλώρο: Είναι ξεκάθαρα νικητής της ζωής, ένας πραγματικός Survivor

tsoukalas-pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στη κυβέρνηση για τα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία – «Ο Δένδιας άδειασε τον πρωθυπουργό»

beatles1964
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σε δημοπρασία το φλάουτο από το θρυλικό τραγούδι των Beatles «The Fool On The Hill»

1 / 3