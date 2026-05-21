ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 12:54
21.05.2026 10:08

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα οι κάλπες για Λιβανό και Αραμπατζή – Στη Βουλή η συζήτηση για Προανακριτική

Ξεκινά η συζήτηση στη Βουλή πάνω στις δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης από τη μία του ΠΑΣΟΚ και από την άλλη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που ζητούν σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής με βάση τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, ζητούν την διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή.

Για τους δύο υπουργούς θα στηθούν κάλπες αργά το βράδυ, καθώς η ψηφοφορία είναι μυστική, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν και τις δύο προτάσεις για σύσταση Προανακριτικής. Για να «περάσει» η πρόταση για σύσταση Προανακριτικής απαιτούνται τουλάχιστον 151 ψήφοι ωστόσο, η κυβέρνηση έχει απορρίψει την πρόταση υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία επομένως δεν αναμένονται ιδιαίτερες εκπλήξεις από την ψηφοφορία.

Και οι δύο αναφερόμενοι υπουργοί έχουν δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια, ωστόσο δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Το μεσημέρι αναμένεται να τοποθετηθούν και να στηρίξουν τις προτάσεις του οι αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, και της Νέας Αριστεράς.

