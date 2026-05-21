Η ΔΕΗ αλλάζει επίπεδο με ιστορική υπερκάλυψη και διεθνή επενδυτική ψήφο εμπιστοσύνης

Με μία κεφαλαιακή κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα όχι μόνο για την ίδια αλλά και για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο ελληνικό χρηματιστήριο, αντλώντας 4,25 δισ. ευρώ και συγκεντρώνοντας προσφορές που ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ.

Η εικόνα της υπερκάλυψης χαρακτηρίζεται ιστορική, καθώς το ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές εκδηλώθηκε σχεδόν αμέσως μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, με τις προσφορές να καλύπτουν το ζητούμενο ποσό μέσα σε λίγα λεπτά. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συνολική ζήτηση είχε φτάσει περίπου τα 18 δισ. ευρώ, επίπεδο που αποτελεί ρεκόρ για την ελληνική αγορά.

Αν αφαιρεθούν μάλιστα οι cornerstone συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και της CVC Capital Partners, η υπερκάλυψη υπολογίζεται ότι πλησίασε τις δέκα φορές, στοιχείο που αποτυπώνει τη μεγάλη διεθνή ζήτηση για τη μετοχή της εταιρείας.

Η τελική τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, ουσιαστικά χωρίς σημαντική έκπτωση σε σχέση με την τιμή κλεισίματος πριν από την ανακοίνωση της αύξησης, γεγονός που η αγορά ερμηνεύει ως ένδειξη ισχυρής διαπραγματευτικής θέσης της εταιρείας απέναντι στους επενδυτές.

Παράλληλα, η ΔΕΗ αποφάσισε να διαθέσει και ίδιες μετοχές ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, προκειμένου να καλύψει μέρος της αυξημένης ζήτησης και ταυτόχρονα να διευρύνει περαιτέρω τη μετοχική της βάση.

Η συναλλαγή συγκέντρωσε μερικά από τα μεγαλύτερα επενδυτικά ονόματα παγκοσμίως. Στη λίστα των επενδυτών περιλαμβάνονται η BlackRock, η Vanguard, η Qatar Investment Authority, η Capital, η Pictet, η Wellington, η Norges και άλλα μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων προήλθε από το εξωτερικό, ενώ ισχυρή ήταν η παρουσία long-only επενδυτών, δηλαδή κεφαλαίων που τοποθετούνται με μακροπρόθεσμη στρατηγική και όχι με βραχυχρόνιο trading χαρακτήρα.

Η σύνθεση της νέας μετοχικής βάσης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς ενισχύει τη διεθνή παρουσία της ΔΕΗ και βελτιώνει την επενδυτική εικόνα της στις διεθνείς αγορές.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 11,5 δισ. ευρώ, κατατάσσοντας πλέον τη ΔΕΗ στις μεγαλύτερες εισηγμένες του Euronext Athens.

Η μεταβολή είναι εντυπωσιακή αν συγκριθεί με την εικόνα του 2019, όταν η κεφαλαιοποίηση της επιχείρησης είχε υποχωρήσει κάτω από τα 400 εκατ. ευρώ και η εταιρεία βρισκόταν εκτός της πρώτης εικοσάδας του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Η διοίκηση της ΔΕΗ θεωρεί ότι η επιτυχία της συναλλαγής δίνει πλέον τη δυνατότητα στον όμιλο να κινηθεί πιο επιθετικά στο νέο ενεργειακό και τεχνολογικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Ευρώπη.

Τα κεφάλαια της αύξησης θα χρηματοδοτήσουν επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030, το οποίο περιλαμβάνει επέκταση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης, νέες επενδύσεις σε φυσικό αέριο αλλά και διεύρυνση της παρουσίας του ομίλου σε αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου στα 24,3 GW μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με σημαντική αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ και σταδιακή μετατροπή της ΔΕΗ σε περιφερειακό ενεργειακό παίκτη με παρουσία από την Πολωνία έως την Ιταλία.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη Ρουμανία, όπου η εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου αναμένεται να τριπλασιαστεί έως το 2030, αλλά και σε νέες αγορές όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Πολωνία.

Παράλληλα, η εταιρεία επιχειρεί να συνδέσει την ενεργειακή της στρατηγική με τις νέες τεχνολογικές υποδομές και ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τα data centers.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η ανάπτυξη Mega Data Center ισχύος 300 MW στις πρώην λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, με τη ΔΕΗ να βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με μεγάλους hyperscalers του εξωτερικού.

Το project προβλέπει επένδυση περίπου 1,2 δισ. ευρώ και δυνατότητα επέκτασης έως και 1 GW, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες υποδομές data centers στην ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου δεν αποτελεί μόνο ψήφο εμπιστοσύνης προς τη ΔΕΗ, αλλά και ένδειξη ότι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι με διεθνές αποτύπωμα μπορούν πλέον να διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο ευρωπαϊκό επενδυτικό περιβάλλον.

Την ίδια στιγμή, η αγορά θεωρεί σχεδόν βέβαιη την ένταξη της μετοχής της ΔΕΗ στον δείκτη MSCI, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα αυξήσει περαιτέρω τη συμμετοχή ξένων παθητικών και θεσμικών κεφαλαίων στη μετοχή της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης:

Fourlis: Άλμα πωλήσεων αλλά οι επενδύσεις και ο μετασχηματισμός έφεραν ζημιές αντί κερδών στο 3μηνο

Coca‑Cola Τρία Έψιλον: Εγκαινίασε γραμμή παραγωγής στο Σχηματάρι – Νέα επένδυση 31 εκατ. ευρώ σε κέντρο logistics

BriQ Properties: Άνοδος κερδών, ενώ επιταχύνει φέτος νέες επενδύσεις σε logistics και γραφεία