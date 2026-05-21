Με τη ολοκλήρωση του πρόσφατου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και τον ορίζοντα των εθνικών εκλογών να τοποθετείται σταθερά στο 2027, ο πολιτικός σχεδιασμός του Μεγάρου Μαξίμου αποκτά νέα χαρακτηριστικά.

Η χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου διαμήνυσε ότι «κάθε μήνας μετράει», σηματοδοτεί μια σαφή στρατηγική στροφή. Κεντρικός άξονας αυτής της στρατηγικής είναι η επαναφορά του αφηγήματος της «μίας κάλπης».

Η κυβέρνηση επιχειρεί να εγγράψει στη συνείδηση των πολιτών ότι το βράδυ των εκλογών η χώρα πρέπει να διαθέτει βιώσιμη κυβέρνηση, αποκλείοντας το ενδεχόμενο επαναληπτικών αναμετρήσεων.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά υπαγορεύεται από τις τρέχουσες ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό. Πρώτον, η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίλημμα σταθερότητας. Προβάλλοντας τη θέση ότι «δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές», το κυβερνών κόμμα συνδέει άμεσα την εκλογική διαδικασία με την οικονομική ομαλότητα και την εθνική ασφάλεια. Σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητες, η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος παρουσιάζεται ως πολυτέλεια που η χώρα δεν αντέχει. Με τον τρόπο αυτό, η Νέα Δημοκρατία μεταθέτει το βάρος της ευθύνης στους ψηφοφόρους, ζητώντας μια καθαρή, αυτοδύναμη εντολή από την πρώτη Κυριακή, ώστε να αποφευχθεί το φάσμα της ακυβερνησίας.

Δεύτερον, το αφήγημα της μίας κάλπης λειτουργεί ως μέσο πίεσης και αποδόμησης της αντιπολίτευσης, και κυρίως του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά της κυβέρνησης επισημαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να αποτελέσει δυνητικό εταίρο, επιλέγει μια στείρα άρνηση. Η κριτική εστιάζει στο ότι η Χαριλάου Τρικούπη αναλώνεται σε εσωτερικές διαδικασίες χωρίς σαφές κυβερνητικό πρόγραμμα, ξεκαθαρίζοντας μόνο με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Έτσι, το Μαξίμου αναδεικνύει την αυτοδυναμία της ΝΔ ως τη μόνη ρεαλιστική λύση για τη διακυβέρνηση του τόπου, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να εκλέγουν Πρωθυπουργό στην κάλπη και όχι μέσα από παρασκηνιακές διαβουλεύσεις «πίσω από κλειστές πόρτες».

Ο Τσίπρας και η Καρυστιανού

Παράλληλα, η κυβερνητική στρατηγική επηρεάζεται από τις διεργασίες στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με ένα νέο πολιτικό σχήμα αντιμετωπίζεται από τα κυβερνητικά στελέχη ως επιστροφή του παλιού σε νέο σχήμα. Το Μαξίμου σπεύδει να ταυτίσει τη νέα προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού με το «παλιό», χαρακτηρίζοντας ένα νέο κόμμα Τσίπρα ως «ΣΥΡΙΖΑ με άλλο ΑΦΜ», που φέρει τα ίδια δομικά χαρακτηριστικά του λαϊκισμού και των εύκολων υποσχέσεων. Και αυτή η τακτική εξυπηρετεί το αφήγημα της μίας κάλπης, καθώς παρουσιάζει τις εναλλακτικές προτάσεις ως ανακύκλωση προσώπων και πολιτικών που έχουν ήδη αποδοκιμαστεί από το εκλογικό σώμα.

Σήμερα κάνει πρεμιέρα το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Αν και η κυβέρνηση εκφράζει τον απόλυτο σεβασμό της προς τους συγγενείς της τραγωδίας των Τεμπών, διαχωρίζει την ανθρώπινη διάσταση από την πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, θα καταγγέλλει πλέον προσπάθειες εργαλειοποίησης του πόνου μέσα από κομματικά οχήματα ενώ θα αφήνει αιχμές και για πρόσωπα του περιβάλλοντός της που σχετίζονται με ξένα κέντρα επιρροής, όπως η Ρωσία.

Συμπερασματικά, η επιστροφή στο αφήγημα της μίας κάλπης αποτελεί μια καλά μελετημένη κίνηση πολιτικής κυριαρχίας.

Η Νέα Δημοκρατία, αναγνωρίζοντας ότι έχει μπροστά της χρόνο μέχρι το 2027, επιδιώκει να συμπιέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να συσπειρώσει τη βάση της. Γιατί γνωρίζει ότι αν ένα μεγάλο μέρος της εκλογικής της βάσης οδηγηθεί στις εκλογές με τη λογική της δεύτερης και τρίτης κάλπης η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει στην πρώτη κάλπη να εισπράξει δυσαρέσκεια και τιμωρητική ψήφο που μπορεί να την οδηγήσει σε ποσοστά τα οποία πια θα είναι προβληματικά για να τα διαχειριστεί στην δεύτερη στην τρίτη κάλπη.

Θέτοντας λοιπόν το δίλημμα «σταθερή κυβέρνηση ή περιπέτειες», επιχειρεί να πείσει την κοινωνία ότι η ψήφος στην πρώτη κάλπη είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την πορεία της χώρας προς τα εμπρός, μετατρέποντας τις επόμενες εκλογές σε μια αναμέτρηση χωρίς δικαίωμα στο λάθος ή στη διαμαρτυρία

