Μητσοτάκης με Τασούλα: «Σε ένα χρόνο οι εκλογές, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά»

Μήνυμα… ισχύος και ταυτόχρονα διάψευσης των σεναρίων για πρόωρες εκλογές, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή α νέα πολιτικά κόμματα – της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρωθυπουργός βρήκε ευκαιρία κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να ξεκαθαρίσει και πάλι τις προθέσεις του για τις πολιτικές εξελίξεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά της on camera δηλώσεις του, με τον Κώστα Τασούλα, δήλωσε ότι «η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος», προσθέτοντας ότι «κάθε μήνας μετράει», αλλά και ότι «απομένει ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας».

Όσον αφορά στη διεθνή αναταραχή που επικρατεί και διαρκώς εντείνεται, ο πρωθυπουργός είπε ότι «η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση», τονίζοντας ότι «έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας».

Επίσης, υπογράμμισε ότι «μέχρι τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης» και τόνισε ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στο πρόβλημα του κόστους ζωής», δεσμευόμενος ότι «τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες».

