ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:35
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

20.05.2026 12:03

Γιατί τα φλαμίνγκο είναι ροζ

Αν υπάρχει ένα πουλί που μοιάζει να φτιάχτηκε για φωτογραφίες, αυτό είναι το φλαμίνγκο. Ψηλά πόδια, κομψός λαιμός, ομαδικές κινήσεις που θυμίζουν χορογραφία και φυσικά το χαρακτηριστικό τους ροζ χρώμα.

Μόνο που τα φλαμίνγκο δεν γεννιούνται ροζ.

Οι νεοσσοί βγαίνουν από το αυγό με γκριζόλευκο χνούδι. Το χρώμα εμφανίζεται αργότερα, σταδιακά, μέσα από τη διατροφή τους.

Το μυστικό είναι στο φαγητό

Τα φλαμίνγκο τρέφονται με μικροσκοπικούς οργανισμούς, άλγες, μικρά καρκινοειδή και γαρίδες άλμης. Πολλά από αυτά περιέχουν καροτενοειδή, φυσικές χρωστικές ουσίες που δίνουν έντονα κίτρινα, πορτοκαλί και κόκκινα χρώματα στη φύση.

Όταν τα φλαμίνγκο καταναλώνουν αυτές τις ουσίες, ο οργανισμός τους τις επεξεργάζεται και τις αποθηκεύει στα φτερά, στο δέρμα και στο ράμφος. Έτσι, με τον καιρό, αποκτούν αποχρώσεις από απαλό ροζ μέχρι έντονο κοραλί.

Το ροζ είναι και μήνυμα

Το χρώμα τους δεν είναι απλώς διακοσμητικό. Στον κόσμο των φλαμίνγκο, ένα πιο έντονο ροζ μπορεί να δείχνει καλή υγεία και σωστή διατροφή.

Και αυτό, ειδικά την περίοδο του ζευγαρώματος, έχει σημασία. Ένα πουλί με πιο ζωηρό χρώμα μπορεί να δείχνει πιο δυνατό, πιο υγιές και πιο ελκυστικό, στέλνοντας ένα… βιολογικό μήνυμα.

Το… φιλτράρισμα της τροφής

Ακόμη και ο τρόπος που τρώνε έχει ενδιαφέρον. Τα φλαμίνγκο βυθίζουν το κεφάλι τους στο νερό, συχνά ανάποδα, και χρησιμοποιούν το ράμφος τους σαν φίλτρο.

Με αυτόν τον τρόπο ξεχωρίζουν μικροσκοπική τροφή από το νερό και τη λάσπη. Από εκείνη τη λάσπη, τα φύκια και τα μικρά καρκινοειδή χτίζεται τελικά το χρώμα που τα έκανε διάσημα.

Γιατί στέκονται στο ένα πόδι;

Στην άλλη κλασική ερώτηση, γιατί στέκονται στο ένα πόδι, μία βασική εξήγηση είναι ότι έτσι περιορίζουν την απώλεια θερμότητας, αφού περνούν πολλή ώρα μέσα στο νερό. Για εμάς φαίνεται άβολο, αλλά για εκείνα είναι μια φυσική στάση ξεκούρασης.

Το φλαμίνγκο, τελικά, δεν είναι απλώς ένα όμορφο πουλί. Είναι ένα μικρό μάθημα βιολογίας με ροζ φτερά.

