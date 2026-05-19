ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 10:09
Εξαφανισμένο φυτό εμφανίστηκε ξανά χάρη σε ένα… κινητό

Credit: Aaron Bean/inaturalist.org/observations/288434421

Ένα σπάνιο φυτό που οι επιστήμονες πίστευαν ότι είχε εξαφανιστεί από τη φύση εδώ και δεκαετίες εντοπίστηκε ξανά σε απομακρυσμένη περιοχή της βόρειας Αυστραλίας, χάρη σε μια τυχαία παρατήρηση που ανέβηκε στην πλατφόρμα iNaturalist.

Η ανακάλυψη έγινε όταν ο Aaron Bean, επαγγελματίας κηπουρός, παρατήρησε ένα ασυνήθιστο φυτό. Το φωτογράφισε και το ανέβασε από το κινητό στο iNaturalist.

Η απλή αυτή κίνηση αποδείχθηκε καθοριστική.

Η αναγνώριση από τους ειδικούς

Οι φωτογραφίες εντοπίστηκαν αργότερα από τον βοτανολόγο Anthony Bean, από το Queensland Herbarium, ο οποίος αναγνώρισε αμέσως το είδος ως Ptilotus senarius. Πρόκειται για ένα σπάνιο φυτό που δεν είχε καταγραφεί από το 1967 και θεωρούνταν ευρέως εξαφανισμένο.

Ο ίδιος ο Bean είχε περιγράψει επιστημονικά το είδος περίπου μία δεκαετία νωρίτερα.

Από «εξαφανισμένο» σε «κρισίμως απειλούμενο»

Το Ptilotus senarius είναι ένας λεπτεπίλεπτος θάμνος με μωβ-ροζ άνθη που θυμίζουν μικρά φτερωτά πυροτεχνήματα. Φύεται σε δύσβατες περιοχές κοντά στον Κόλπο της Καρπενταρίας, στη βόρεια Αυστραλία.

Μέχρι την πρόσφατη ανακάλυψη, δεν υπήρχε επιβεβαιωμένη καταγραφή του για σχεδόν 60 χρόνια. Μετά τις φωτογραφίες, την επιβεβαίωση των ειδικών και τη συλλογή δείγματος με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη της έκτασης, οι επιστήμονες κατέληξαν ότι το είδος εξακολουθεί να επιβιώνει.

Έτσι, αντί να θεωρείται εξαφανισμένο, πλέον κατατάσσεται στα κρισίμως απειλούμενα είδη, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για δράσεις προστασίας και διατήρησής του.

ΠΟΥ: Καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

Από φέρετρο μέχρι… αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ στα σκουπίδια της Θεσσαλονίκης – Τα πιο παράξενα αντικείμενα που μάζεψε ο δήμος

Μητέρα ρινοδέλφινο θρηνεί το νεκρό μωρό της στον Αμβρακικό Κόλπο

