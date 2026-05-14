Μητέρα ρινοδέλφινο θρηνεί το νεκρό μωρό της στον Αμβρακικό Κόλπο

Μια συγκινητική εικόνα έρχεται από τον Αμβρακικό Κόλπο.

Ο Αρίων, η οργάνωση που δραστηριοποιείται για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών, εξηγεί ότι ο Αμβρακικός Κόλπος γίνεται τις τελευταίες μέρες μάρτυρας ενός εξαιρετικά σπάνιου και συγκινητικού περιστατικού άγριας ζωής.

Μία μητέρα ρινοδέλφινου (Tursiops truncatus) παραμένει δίπλα στο νεκρό νεογνό της, συνοδεύοντας το και επιδεικνύοντας έντονη προστατευτική και πένθιμη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από επαγγελματίες της θάλασσας της περιοχής του Αμβρακικού κόλπου καθώς και συνεργάτες της Μονάδας Βιοπαρακολούθησης Θαλάσσιων Θηλαστικών του Τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως του κ. Γιάννη Γιόβανου από την Amvrakikos Cruises, κάθε ανθρώπινη προσέγγιση προκαλεί έντονο στρες στη μητέρα του ρινοδέλφινου, η οποία προσπαθεί να το απομακρύνει το μικρό της από ανθρώπους και σκάφη.

Μάλιστα παρακαλούν θερμά τους πολίτες και επισκέπτες, σκάφη αναψυχής, αλιείς και όσους έχουν θαλάσσια δραστηριότητα στην περιοχή, να ΜΗΝ προσεγγίζουν το δελφίνι και να διατηρούν μεγάλη απόσταση ασφαλείας.

Η ανθρώπινη όχληση μπορεί:

– να επηρεάσει σοβαρά τη φυσική διαδικασία θρήνου,

– να προκαλέσει ακραίο στρες,

– να οδηγήσει σε απρόβλεπτη ή επιθετική συμπεριφορά του δελφινιού,

– να επιφέρει ποινικές συνέπειες, καθώς τα θαλάσσια θηλαστικά προστατεύονται αυστηρά από τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Από τους σημαντικότερους πληθυσμούς της Μεσογείου

Οπως διαβάζουμε στο topetmou.gr o πληθυσμός των ρινοδέλφινων του Αμβρακικού Κόλπου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο ιδιαίτερους πληθυσμούς της Μεσογείου, με υψηλή οικολογική αξία για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, η αποφυγή προσέγγισης είναι απαραίτητη και για λόγους ανθρώπινης ασφάλειας, καθώς τα δελφίνια σε κατάσταση έντονου στρες ή προστατευτικής συμπεριφοράς ενδέχεται να αντιδράσουν απρόβλεπτα στην παρουσία ανθρώπων ή σκαφών.

Το πένθος στα κητώδη αποτελεί καταγεγραμμένη και εξαιρετικά σύνθετη κοινωνική συμπεριφορά. Μητέρες δελφινιών και φαλαινών έχουν παρατηρηθεί διεθνώς να παραμένουν δίπλα στα νεκρά μικρά τους για ημέρες, εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, μεταφέροντάς τα ή παραμένοντας δίπλα τους πριν τα εγκαταλείψουν.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πρόκειται πιθανότ για την πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή συμπεριφοράς θρήνου κητώδους στην Ελλάδα.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο είναι του Γιάννη Γιόβανου, του Amvrakikos Cruises

Διαβάστε επίσης

Η Ιαπωνία θανάτωσε πέρυσι πάνω από 14.500 αρκούδες, «μαύρο» ιστορικό ρεκόρ

Κλιματική αλλαγή: Επιστήμονες προειδοποιούν για ρεκόρ δασικών πυρκαγιών παγκοσμίως το 2026

Λειψυδρία: Ανακούφιση από τις βροχοπτώσεις – Σημαντική αύξηση των αποθεμάτων του Μόρνου