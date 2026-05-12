ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 12:58
12.05.2026 12:21

Η Ιαπωνία θανάτωσε πέρυσι πάνω από 14.500 αρκούδες, «μαύρο» ιστορικό ρεκόρ

Σοκάρουν τα στοιχεία αναφορικά με τις θανατώσεις αρκούδων πέρυσι στην Ιαπωνία.

Πιο συγκεκριμένα, πάνω από 14.000 αρκούδες θανατώθηκαν στη χώρα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου, με τον αριθμό αυτόν να αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από την ιαπωνική κυβέρνηση.

Οι επιθέσεις αρκούδων στοίχισαν τη ζωή σε 13 ανθρώπους πέρυσι στο αρχιπέλαγος, υπερδιπλάσιος αριθμός από το προηγούμενο ρεκόρ. Και από τις αρχές του 2026 έχει ήδη επιβεβαιωθεί μια θανατηφόρα επίθεση ενώ άλλοι δύο θάνατοι πιθανολογείται επίσης ότι προκλήθηκαν από αρκούδες.

Ο αριθμός των αρκούδων που αιχμαλωτίστηκαν και μετά θανατώθηκαν σχεδόν τριπλασιάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, φτάνοντας τις 14.601, δηλαδή κατά μέσον όρο 40 αρκούδες την ημέρα. Πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ που υπερβαίνει κατά πολύ το προηγούμενο κατά το οικονομικό έτος 2023, όταν λίγο περισσότερες από 9.000 αρκούδες είχαν θανατωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος που δόθηκαν χθες, Δευτέρα, στη δημοσιότητα.

Στη διάρκεια του οικονομικού έτους που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου, οι αρχές επιβεβαίωσαν επίσης πάνω από 50.000 αναφορές σε εθνική κλίμακα για αρκούδες, δηλαδή υπερδιπλάσιες από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί δύο χρόνια νωρίτερα, δείχνουν επίσης αυτά τα στοιχεία.

Ορισμένες περιοχές του βορρά γνωστοποίησαν επίσης τον Απρίλιο περισσότερες από τις τετραπλάσιες αναφορές για αρκούδες σε σχέση με την ίδια περυσινή περίοδο, καθώς τα ζώα βγαίνουν από τη χειμερία νάρκη, σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Πέρυσι αρκούδες εθεάθησαν να μπαίνουν σε κατοικίες, να περιπλανώνται κοντά σε σχολεία και να λεηλατούν σουπερμάρκετ και ιαματικά λουτρά και αυτό σχεδόν καθημερινά.

Επιστήμονες εκτιμούν ότι ο πληθυσμός αρκούδων έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία αυτά χρόνια, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν στις αγροτικές ζώνες έχει μειωθεί.

Οι αρκούδες ευημερούν κυρίως χάρη σε αφθονία τροφής –συμπεριλαμβανομένων βελανιδιών, ελαφιών και αγριογούρουνων—υπό την επίδραση της υπερθέρμανσης του κλίματος, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Αυτός ο «υπερπληθυσμός» ανάγκασε τις αρκούδες να απομακρυνθούν από τα βουνά, τα οποία καλύπτουν περίπου το 80% της Ιαπωνίας –για να κατευθυνθούν προς τις κατοικημένες ζώνες, προσθέτουν.

Ο αριθμός των μαύρων αρκούδων της Ασίας αυξήθηκε φτάνοντας τις 42.000 μόνον στη βασική νήσο Χονσού της Ιαπωνίας, σύμφωνα με κυβερνητική έκθεση του 2025, ενώ ο πληθυσμός καφέ αρκούδων διπλασιάστηκε σε τρεις δεκαετίες στην Ιαπωνία και σήμερα ανέρχονται σε περίπου 12.000.

