Κλιματική αλλαγή: Επιστήμονες προειδοποιούν για ρεκόρ δασικών πυρκαγιών παγκοσμίως το 2026

Οι πυρκαγιές αναμένεται να φτάσουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παγκοσμίως μέσα στη φετινή χρονιά, με την επιδείνωση να αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή και στο φαινόμενο Ελ Νίνιο, σύμφωνα με ερευνητές που προειδοποιούν για ήδη καταγεγραμμένα ρεκόρ από την αρχή του έτους.

«Η φετινή περίοδος των πυρκαγιών ξεκίνησε πολύ έντονα, με 50% περισσότερες καμένες εκτάσεις σε σχέση με τον μέσο όρο για αυτήν την εποχή του έτους», ανέφερε ο Τίοντορ Κίπινγκ από το Imperial College London, κατά την ενημέρωση προς δημοσιογράφους.

Όπως πρόσθεσε, η καμένη έκταση είναι «κατά 20% μεγαλύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ από τότε που ξεκίνησε η παγκόσμια παρακολούθηση το 2012», εκτιμώντας ότι η χρονιά που διανύουμε ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη.

Η συνολική επιφάνεια που έχει καεί φέτος στον κόσμο από την αρχή της χρονιάς και μέχρι τις 6 Μαΐου έφθανε έτσι το 1,63 δισεκατομμύριο στρέμματα, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Συστήματος Πληροφόρησης για τις Πυρκαγιές (GWIS), έναντι μέσου όρου 1,1 δισεκατομμυρίου στρεμμάτων για την περίοδο 2012-2025 ως αυτή την ημερομηνία.

Η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη στην Αφρική, με επίπεδα ρεκόρ σε πολλές χώρες της δυτικής Αφρικής και του Σαχέλ.

Οι πυρκαγιές στη σαβάνα ενισχύθηκαν εκεί από ένα φαινόμενο κατά το οποίο εναλλάσσονται ισχυρές βροχές, που ευνοούν τη βλάστηση, με περιόδους ξηρασίας, που ευνοούν τις πυρκαγιές.

Οι ερευνητές προειδοποιούν για τις συνέπειες της αναμενόμενης επιστροφής του ισχυρού φυσικού φαινομένου Ελ Νίνιο που αυξάνει τη θερμοκρασία.

Πρόκειται για μία από τις φάσεις ενός φυσικού κύκλου στον Ειρηνικό Ωκεανό, που αρχίζει συνήθως την άνοιξη και επηρεάζει σταδιακά τους επόμενους μήνες τη θερμοκρασία, τους ανέμους και το κλίμα στον υπόλοιπο πλανήτη.

Προειδοποιήσεις για νέο ισχυρό Ελ Νίνιο και κίνδυνο ακραίων πυρκαγιών παγκοσμίως

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποίησε, αν και παραμένουν αβεβαιότητες, ότι η επιστροφή του Ελ Νίνιο είναι όλο και πιο πιθανή από το Μάιο ως τον Ιούλιο, ενώ εξασθενεί το αντίθετο φαινόμενο Λα Νίνια.

Αυτό αναμένεται να προστεθεί στη διαρκή άνοδο της θερμοκρασίας που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

«Η πιθανότητα να εκδηλωθούν ακραίες και επικίνδυνες πυρκαγιές μπορεί να είναι ενδεχομένως η πιο υψηλή στην πρόσφατη ιστορία, αν αναπτυχθεί ένα ισχυρό Ελ Νίνιο», εκτιμά ο Τίοντορ Κίπινγκ.

Το φαινόμενο μπορεί να καταστήσει πιθανότερες «συνθήκες μεγάλης ζέστης και ξηρασίας στην Αυστραλία, στο βορειοδυτικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά και στη ζούγκλα του Αμαζονίου», διευκρινίζει.

Η Φριντερίκε Ότο του Imperial College υπογραμμίζει επίσης ότι η ανάπτυξη φέτος ενός ισχυρού Ελ Νίνιο, σε συνδυασμό με την τάση της κλιματικής αλλαγής, μπορεί να μεταφρασθεί σε «χωρίς προηγούμενο ακραία κλιματικά φαινόμενα».

