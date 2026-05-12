Απαστράπτουσα η Αμάλ στο κόκκινο χαλί δίπλα στον Κλούνεϊ (Video)

Μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο πλευρό του συζύγου της έκανε η Αμάλ Κλούνεϊ, με τον φακό να απαθανατίζει το ζευγάρι στο κόκκινο χαλί του Royal Albert Hall στο Λονδίνο.

Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί, δίνοντας το παρών σε εκδήλωση για τα 50 χρόνια του The King’s Trust, του φιλανθρωπικού οργανισμού που ίδρυσε ο βασιλιάς Κάρολος.

Η Αμάλ επέλεξε μία χρυσή τουαλέτα από τη συλλογή Ready-to-Wear Φθινόπωρο 2007 του Alexander McQueen. Το μάξι φόρεμα διέθετε κοντά μανίκια, βαθύ ντεκολτέ σε σχήμα V και λεπτομέρειες με παγιέτες και μεταλλικές υφές, ενώ το look ολοκληρώθηκε με χρυσές γόβες, clutch στην ίδια απόχρωση και διακριτικά κοσμήματα.

Από την πλευρά του, ο Τζόρτζ Κλούνεϊ εμφανίστηκε με σκούρο μπλε κοστούμι, λευκό πουκάμισο και μπλε γραβάτα με διακριτικό μοτίβο, προσθέτοντας μαύρα γυαλιά ηλίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την κοινή εμφάνιση του ζευγαριού στο Σεν Τροπέ, όπου γιόρτασαν τα 65α γενέθλια του ηθοποιού.

