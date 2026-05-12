Γιάννης Σπαλιάρας: «Είμαστε λίγοι οι Έλληνες ηθοποιοί που έχουμε κάνει Netflix» (Video)

Για την επαγγελματική του πορεία μίλησε ο Γιάννης Σπαλιάρας, ο οποίος αναφερόμενος στην πορεία του σε διεθνείς παραγωγές, τόνισε πως οι Έλληνες ηθοποιοί που έχουν καταφέρει να συμμετάσχουν σε σειρές του Netflix είναι λίγοι.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Breakfast@Star», το μοντέλο αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στη μεξικανική σειρά «El Señor de los Cielos» όπου υποδύθηκε έναν Έλληνα πρώην πράκτορα της CIA, υπογραμμίζοντας ότι οι Έλληνες που έχουν καταφέρει να συμμετάσχουν σε μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού είναι ελάχιστοι.

«Είμαστε νομίζω λίγοι», είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε για τις συνεργασίες του με ξένες παραγωγές και πλατφόρμες όπως το Netflix, ενώ στη συνέχεια, άφησε να εννοηθεί πως η επαγγελματική του πορεία στο εξωτερικό δεν έχει αναγνωριστεί όσο θα περίμενε στην Ελλάδα.

«Θα μπορούσε να είχε πάει και καλύτερα στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι» είπε χαρακτηριστικά.

