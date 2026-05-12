Σήμερα το πρωί, το υπουργικό συμβούλιο του Κιρ Στάρμερ θα συνεδριάσει εν μέσω διχασμού καθώς αρκετοί ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού.

Ωστόσο τα πράγματα είναι ακόμη πιο πολύπλοκα καθώς και ο Στάρμερ σε μια προσπάθεια να μη τιναχτεί η κυβέρνηση στον αέρα, δεν αποκλείεται να ζητήσει παραιτήσεις, ή ακόμη και να αποπέμψει όσους εξέφρασαν ανοιχτά την επιθυμία τους να παραιτηθεί, όπως αναφέρει το BBC.

Ορισμένοι υπουργοί, μετά την κριτική και το αίτημα 70 βουλευτών να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία ο Στάρμερ, πήγαν και τον συνάντησαν στην Ντάουνινγκ Στριτ προκειμένου να του δώσουν «διαφορετικές συμβουλές».

Σύμφωνα με το δίκτυο, κάποιοι είπαν ότι πρέπει να συνεχίσει να μάχεται και άλλοι ότι πρέπει να ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του.

Υπήρχαν και πιο ψύχραιμες φωνές που του είπαν να σκεφτει πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη πρωτοφανή κρίση.

Ομως με 70 και πλέον βουλευτές απέναντί του, ο Στάρμερ είναι μπροστά σε πολύ δύσκολες αποφάσεις.

Η χθεσινή δημόσια τοποθέτησή του, έκανε μάλιστα ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. «Απλώς καταστροφικά κακή» ήταν η εκτίμηση ενός βουλευτή των Εργατικών στο BBC.

Η κρίση με την υπόθεση Μάντελσον και το γεγονός ότι το ακροδεξιό Reform UK απειλεί να το ρίξει από την εξουσία σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, έχει εντείνει την αίσθηση στην παράταξη ότι ο πρωθυπουργός πλέον «προκαλεί αποστροφή σε υπερβολικά πολλούς ψηφοφόρους».

Η -υπό εξέλιξη- κατάρρευση του κόμματος αποτέλεσε την αφορμή για να μιλήσουν ανοιχτά κατά του επικεφαλής των Εργατικών τόσοι βουλευτές.

«Πολλοί από εμάς το παρακολουθούμε κάπως αποσβολωμένοι. Με πόλεμο, μια οικονομία που δυσκολεύεται λόγω του Ιράν, κινήσεις στις αγορές ομολόγων κ.λπ., εξακολουθώ να πιστεύω ότι η σταθερότητα είναι κάτι που εγκαταλείπεις με μεγάλο ρίσκο», ανέφερε ένας εξ αυτών.

Πώς θα αντιδράσει ο Στάρμερ

Παρά τις αντιδράσεις, οι πληροφορίες του BBC αναφέρουν ότι ο Στάρμερ δεν πρόκειται να κάνει πίσω και θα συνεχίσει στη θέση του καθώς φοβάται ότι μια εσωκομματική μάχη διαδοχής θα κάνει ακόμη χειρότερα τα πράγματα, οδηγώντας τους Εργατικούς σε διαδοχή με «πολύ αμφισβητήσιμη νομιμοποίηση», όπως το έθεσε συνεργάτης του πρωθυπουργού που παραδέχτηκε ωστόσο ότι τα πράγματα «είναι ξεκάθαρα άσχημα».

Αφήνει να εννοηθεί μάλιστα, πως πλέον υπάρχουν δύο «στρατόπεδα» που παρασκηνιακά ρίχνουν ευθύνες ο ένας στον αλλον δημόσια, με το κόμμα να βρίσκεται σε ένα «χάος».

Και σήμερα ο Στάρμερ στο υπουργικό συμβούλιο καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του ως πρωθυπουργός, αλλά και για το κόμμα, είτε αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του, είτε ζητώντας παραιτήσεις…

