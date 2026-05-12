Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ: «Εμπλουτισμός ουρανίου έως και 90% αν μας επιτεθούν ξανά» – Στην… εντατική η εκεχειρία

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής κοινοβουλευτικής επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, δήλωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου έως και 90%, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν στρατιωτικές επιθέσεις, προσθέτοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο.

Η δήλωση έγινε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (X), στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, επίπεδα εμπλουτισμού γύρω στο 90% θεωρούνται τεχνικά «επίπεδο οπλικής χρήσης», δηλαδή αρκετά υψηλό για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, αν και το Ιράν επανειλημμένα έχει υποστηρίξει ότι το πρόγραμμά του είναι ειρηνικό.

Ο Ρεζαεΐ έχει στο παρελθόν υπογραμμίσει ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου αποτελεί «μη διαπραγματεύσιμο δικαίωμα» της χώρας, ενώ ιρανικές αρχές επιμένουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχει στρατιωτικό σκοπό.

Απογοητευμένος ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται ολοένα και πιο απογοητευμένος από τον τρόπο με τον οποίο οι Ιρανοί χειρίζονται τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ρεπορτάζ σε αμερικανικά Μέσα.

Κάποιοι συνεργάτες του αναφέρουν ότι εξετάζει πλέον πιο σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, ο Τραμπ έχει χάσει την υπομονή του τόσο για τη συνεχιζόμενη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ όσο και για αυτό που αποκαλεί διχασμό στην ιρανική ηγεσία, ο οποίος εμποδίζει την Τεχεράνη να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις στις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, με την εκεχειρία «να βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Η τελευταία απάντηση του Ιράν, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη», έχει οδηγήσει αρκετούς Αμερικανούς αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ να αμφισβητούν πως η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να προσέλθει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις.

Διαφορετικές τάσεις στην Ουάσιγκτον

Πηγές αναφέρουν, πάντως, ότι εντός της αμερικανικής κυβέρνησης υπάρχουν διαφορετικές τάσεις ως προς την επόμενη κίνηση.

Κάποιοι, μεταξύ των οποίων και στελέχη του Πενταγώνου, εισηγούνται πιο επιθετική στρατηγική πίεσης προς το Ιράν, ακόμη και μέσω στοχευμένων πληγμάτων που θα αποδυνάμωναν περαιτέρω τη θέση της Τεχεράνης.

Αλλοι, ωστόσο, επιμένουν ότι θα πρέπει να δοθεί ακόμη ουσιαστική ευκαιρία στη διπλωματία.

Πολλοί στο περιβάλλον του Τραμπ επιθυμούν να είναι πολύ πιο ξεκάθαροι οι Πακιστανοί μεσολαβητές στις επαφές τους με τους Ιρανούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι αμφισβητούν εδώ και καιρό ότι το Πακιστάν μεταφέρει με σαφήνεια τη δυσαρέσκεια του Τραμπ για την πορεία των συνομιλιών.

Δύο από τις πηγές υποστήριξαν επίσης ότι στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης θεωρούν πως το Ισλαμαμπάντ παρουσιάζει στις ΗΠΑ πιο θετική εικόνα των ιρανικών θέσεων από αυτήν που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Περιφερειακός αξιωματούχος δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι καταβάλλονται έντονες διπλωματικές προσπάθειες από χώρες της περιοχής, και από το Πακιστάν, προκειμένου να μεταφερθεί στην ιρανική πλευρά πως ο Τραμπ έχει εξαντλήσει την υπομονή του και ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για ουσιαστική διπλωματική πρόοδο.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, δεν φαίνεται το Ιράν να ανταποκρίνεται ή να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα σχετικά μηνύματα.

Ο ίδιος αξιωματούχος εκτίμησε ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν λειτουργούν με εντελώς διαφορετικά χρονικά και πολιτικά όρια αντοχής στις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη έχει αντέξει οικονομικές πιέσεις επί δεκαετίες.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Ο Τραμπ συναντήθηκε εκ νέου χθες με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο για να εξετάσουν τα πιθανά σενάρια.

Ενα από τα ενδεχόμενα που εξετάζει ο Τραμπ είναι η επανεκκίνηση της επιχείρησης «Σχέδιο Ελευθερία» και της αμερικανικής συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, η οποία ανεστάλη την περασμένη εβδομάδα.

Δεύτερο σενάριο αφορά την επανέναρξη των αεροπορικών βομβαρδισμών και επιθέσεις στο 25% των στόχων που έχει εντοπίσει ο αμερικανικός στρατός, αλλά δεν έχει ακόμη πλήξει.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επιθυμεί επίσης ο Τραμπ να εγκρίνει επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάληψη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Ωστόσο, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, που επικαλείται το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται επιφυλακτικός, καθώς πρόκειται για επιχείρηση υψηλού ρίσκου.

Πηγές στα δύο αμερικανικά Μέσα ανέφεραν πάντως ότι δεν αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις πριν από την αναχώρηση του Αμερικανού προέδρου για την Κίνα, η οποία έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τρίτης.

Στο μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος είναι αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν ακριβότερα καύσιμα λιγότερο από έξι μήνες πριν από τις εκλογές που θα κρίνουν εάν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ θα διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε χθες, Δευτέρα, δύο στους τρεις Αμερικανούς –μεταξύ αυτών ένας στους τρεις Ρεπουμπλικανούς και σχεδόν όλοι οι Δημοκρατικοί– θεωρούν ότι ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει επαρκώς τους λόγους για τους οποίους η χώρα οδηγήθηκε σε πόλεμο.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον δυσκολεύεται να εξασφαλίσει διεθνή στήριξη, καθώς οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ αρνούνται να αποστείλουν πλοία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά χωρίς πλήρη ειρηνευτική συμφωνία και διεθνώς εγκεκριμένη αποστολή.

Σε ξεχωριστές ανακοινώσεις χθες, Δευτέρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ γνωστοποίησε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του από την Αυστραλία και τη Βρετανία για να συζητήσουν «τις συνεχιζόμενες προσπάθειες αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, η χώρα του οποίου βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τις ΗΠΑ, το Ιράν και το Πακιστάν από την έναρξη του πολέμου, αναμένεται από πλευράς του να έχει συνομιλίες στο Κατάρ σήμερα σχετικά με τη σύγκρουση και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά, σύμφωνα με τουρκική διπλωματική πηγή.

Διαβάστε επίσης

Ισραήλ: Πέρασε νομοσχέδιο για ειδικά δικαστήρια για την επίθεση της Χαμάς – Προς θανατική ποινή 300 Παλαιστίνιοι

Σε μία κλωστή η θητεία του Στάρμερ – Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο, σκέψεις για παραιτήσεις

Φοντάνα ντι Τρέβι: Τουρίστας βούτηξε στο συντριβάνι – «Εισέπραξε» πρόστιμο 500 ευρώ