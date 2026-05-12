Μια… ασυνήθιστη τοποθέτηση -για κυβερνητικό στέλεχος- όσον αφορά την Ουκρανία, προχώρησε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, κατηγόρησε την Ουκρανία για «υπεροψία» και αποκάλυψε ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός στην ΕΕ με τις πιέσεις που ασκεί ο Ζελένσκι για να μπει η χώρα του στην Ένωση.

«Υπάρχει μια γενικότερη δυσφορία με τη Ουκρανία από την πίεση που έχει ασκήσει ο Ζελένσκι προς τους ευρωπαίους για ταχύτατη είσοδο στην ΕΕ. Φαίνεται ότι στο Κίεβο δεν αντιλαμβάνονται ότι η διαδικασία από ένα σημείο και μετά είναι τεχνική, χρειάζεται να ικανοποιηθούν μια σειρά από θέματα» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Προφανώς η θέση της Ουκρανίας είναι στην ΕΕ αλλά δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει μέχρι το 2028 και εδώ ο Ζελένσκι έρχεται και τους λέει ότι “με έχετε περισσότερη ανάγκη από ότι σας έχω εγώ, θα πρέπει να κάνετε αυτό και εκείνο”. Για αυτό υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση πως θα την κρατήσουν από τη μια ζεστή, από την άλλη δεν μπορεί να παρακάμψουμε τους όρους και τους κανόνες της ΕΕ».

Ο Καιρίδης σημείωσε μάλιστα πως στην Ελλάδα η δυσφορία «είναι επιπρόσθετη διότι είχαμε επιθέσεις εναντίον ελληνικών πλοίων στην Μαύρη θάλασσα που μεταφέρανε πετρέλαιο “καζακικό” και τώρα υπάρχει μια δυσφορία ότι ενώ η Ελλάδα έχει κάνει τα αδύνατα δυνατά να βοηθήσει την Ουκρανία, αυτό δεν είναι κάτι που αναγνωρίζεται στον βαθμό που θα έπρεπε».

Ερωτηθείς αν θα πρέπει να γίνει διπλωματικό διάβημα προς την Ουκρανία, απάντησε: «Το διάβημα συνηθίζεται στις διπλωματικές σχέσεις των κρατών, έχουμε έναν πολύ καλό πρέσβη στο Κίεβο, έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο αλλά υπάρχει μια υπεροψία και πρέπει να προστατεύσουμε τις σχέσεις».

