Σφοδρή επίθεση Ζελένσκι στην Ευρώπη μετά το τετ α τετ με Τραμπ – Τριμερής ΗΠΑ, Κιέβου, Μόσχας στα ΗΑΕ

Με σφοδρή κριτική προς στην Ευρώπη εμφανίστηκε στην ομιλία του στο Νταβός ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την αδράνειά της απέναντι στη Ρωσία και την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

«Κανείς δεν θέλει να ζει τη μέρα της μαρμότας», είπε ο Ζελένσκι, «δηλαδή να επαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα για εβδομάδες, μήνες, χρόνια. Ετσι ζούμε τώρα».

Ειδικότερα, κατά την ομιλία του στο Νταβός, αναφερόμενος στη γνωστή αμερικανική ταινία, ο Ζελένσκι τόνισε ότι όλοι θυμούνται την ιστορία της αδιάκοπης επανάληψης, αλλά κανείς δεν θα ήθελε να ζει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα. «Κι όμως, αυτό ακριβώς συμβαίνει σε εμάς σήμερα: το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται για εβδομάδες, μήνες και, φυσικά, για χρόνια», ανέφερε.





Ο Ουκρανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο είχε επισημάνει πως η Ευρώπη πρέπει να γνωρίζει πώς να υπερασπιστεί τον εαυτό της, για να προσθέσει ότι «ένας χρόνος πέρασε και τίποτα δεν έχει αλλάξει». Όπως είπε, κάθε νέα χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις για την Ευρώπη, οι οποίες αποσπούν την προσοχή από τα μόνιμα και ουσιαστικά προβλήματα ασφάλειας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε την Ευρώπη για το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «όταν ήρθε η ώρα» να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας, η σχετική απόφαση «μπλοκαρίστηκε».

Όπως είπε, δεν έχει υπάρξει «καμία ουσιαστική πρόοδος» στη δημιουργία ειδικού διεθνούς δικαστηρίου για τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, παρά τις «πολλές συναντήσεις» που έχουν πραγματοποιηθεί. Έθεσε μάλιστα το ερώτημα αν πρόκειται για ζήτημα «χρόνου ή πολιτικής βούλησης».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις προσπάθειες που καταβάλλονται σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και, σε συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την ανάπτυξη δυνάμεων.

«Όλοι είναι πολύ θετικοί, αλλά… πάντα υπάρχει ένα “αλλά”», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Χρειάζεται όμως το τελικό στήριγμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις απαραίτητες «εγγυήσεις».

«Γιατί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να σταματήσει τα τάνκερ του σκιώδους στόλου και να κατασχέσει πετρέλαιο, ενώ η Ευρώπη δεν το κάνει;» διερωτήθηκε.

Την ίδια ώρα, όπως πρόσθεσε, το πετρέλαιο που μεταφέρεται κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών συνεχίζει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Αν ο Πούτιν δεν έχει χρήματα, δεν υπάρχει πόλεμος για την Ευρώπη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Ουκρανός ηγέτης υποστήριξε ότι η Ευρώπη χρειάζεται τις δικές της ένοπλες δυνάμεις, αντί να βασίζεται στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι «κανείς δεν έχει δει τη Συμμαχία να δρα στην πράξη».

Όπως είπε, το ΝΑΤΟ υπάρχει «χάρη στην πεποίθηση» ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν. «Τι γίνεται όμως αν δεν το κάνουν;» διερωτήθηκε.

Μιλώντας για την άμυνα της Ευρώπης, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ορισμένες χώρες έχουν αρχίσει να κινούνται, επενδύοντας περισσότερα στην ασφάλεια.

«Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της», τόνισε, προσθέτοντας ότι πολλές χώρες δεν τήρησαν τη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 2,5% του ΑΕΠ μέχρι τη στιγμή που πιέστηκαν από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Τι μήνυμα στέλνει αυτό στον Βλαντίμιρ Πούτιν, τι μήνυμα στέλνει στην Κίνα;» διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η αποστολή 40 στρατιωτών για την προστασία της Γροιλανδίας δεν πρόκειται να κάνει τη διαφορά.

«Η Ουκρανία έχει τα μέσα να προστατεύσει τη Γροιλανδία», είπε χαρακτηριστικά. «Ξέρουμε πώς να πολεμάμε εκεί. Θα λύναμε το πρόβλημα αν ήμασταν στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν είμαστε».

Zelensky: "Send 30 or 40 soldiers to Greenland. What is that for? What message does it send? What's the message to Putin, to China? And even more importantly, what message does it send to Denmark? The most important, close ally." pic.twitter.com/aCrOgUcLjv — Visegrád 24 (@visegrad24) January 22, 2026

Επανερχόμενος στο ζήτημα του Ιράν, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τους παγκόσμιους ηγέτες ότι δεν επιθυμούν να επεκτείνουν τη στήριξή τους προς τους Ιρανούς πολίτες «και τη δημοκρατία που χρειάζονται».

«Όταν αρνείσαι να βοηθήσεις ανθρώπους που αγωνίζονται για την ελευθερία τους, οι συνέπειες επιστρέφουν — και είναι πάντα αρνητικές», τόνισε.

Ως παράδειγμα ανέφερε τη Λευκορωσία, σημειώνοντας ότι η Ρωσία μπόρεσε να αναπτύξει πυραύλους στο έδαφός της λόγω του τρόπου διακυβέρνησης της χώρας.

«Οι πύραυλοι δεν είναι απλώς για διακόσμηση», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε παρόμοια θέση όσον αφορά τη Γροιλανδία, πιστεύοντας ότι «κάποιος άλλος» θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημα.

Την ίδια ώρα, προειδοποίησε, η ρωσική πολεμική μηχανή συνεχίζει να λειτουργεί.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέχισε την κριτική του, κατηγορώντας την Ευρώπη και τις ΗΠΑ ότι απέτυχαν να σταματήσουν εταιρείες που πωλούν εξαρτήματα πυραύλων στη Ρωσία.

«Η Ευρώπη δεν λέει τίποτα, η Αμερική λέει σχεδόν τίποτα — και ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατασκευάζει πυραύλους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο Μαδούρο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη περιμένοντας τη δίκη του, ο Πούτιν όχι».

«Όλοι βλέπουμε ότι οι δυνάμεις που προσπαθούν να καταστρέψουν την Ευρώπη… λειτουργούν ελεύθερα, ακόμη και εντός της Ευρώπης. Κάθε Βίκτορ που ζει από τα ευρωπαϊκά χρήματα ενώ προσπαθεί να πουλήσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα αξίζει ένα χαστούκι στο κεφάλι, και αν αισθάνεται άνετα στη Μόσχα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να γίνουν σαν τη Μόσχα» υπογράμμισε σε άλλο σημείο ο Ζελένσκι.

🇺🇦 Zelenskyy: Instead of becoming a global power, Europe remains a beautiful but fragmented community of small and medium powers. Instead of taking decisive responsibility to defend freedom worldwide — especially… pic.twitter.com/0E1Eqn4bgt — MiloX News (@MiloX_Viral) January 22, 2026

Ζητώντας περισσότερη στήριξη, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στα όρια της διπλωματικής γραμμής που, όπως είπε, του ζητείται να τηρεί.

«Μας συμβουλεύουν να μην αναφέρουμε τους Tomahawk», εξήγησε, σημειώνοντας ότι του έχει ειπωθεί πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να «χαλάσει το κλίμα» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, όπως τόνισε, στην Ευρώπη υπάρχουν «ατελείωτες εσωτερικές διαμάχες» που εμποδίζουν τον ειλικρινή διάλογο και την αναζήτηση λύσεων.

«Αντί να εξελιχθεί σε μια πραγματικά παγκόσμια δύναμη, η Ευρώπη παραμένει ένα όμορφο αλλά κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο μικρών και μεσαίων δυνάμεων», κατέληξε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δεν πρόκειται να αλλάξει».

⚡️ «Europe looks lost trying to convince the US President to change. He will not change,” Zelenskyy. pic.twitter.com/GMl7stNaOW — UkraineWorld (@ukraine_world) January 22, 2026

«Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι από την Ευρώπη, αλλά όχι για την Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν Ευρωπαίοι που είναι «πραγματικά ισχυροί», προσθέτοντας όμως ότι «πάντα χρειάζονται κάποιον άλλον να τους πει για πόσο καιρό πρέπει να αντέξουν».

«Έτσι δεν λειτουργούν οι μεγάλες δυνάμεις», υπογράμμισε.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ακόμη ότι «η Αμερική αλλάζει στάση», αλλά «κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς». Όπως είπε, «οι εξελίξεις τρέχουν γρήγορα — πώς μπορεί η Ευρώπη να συμβαδίσει με αυτό;».

Καταλήγοντας, προειδοποίησε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σήμερα «είναι προκλήσεις για τον ίδιο τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής».

Αναφερόμενος στη σημερινή του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου «είναι σχεδόν έτοιμα».

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία εργάζεται με «ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα» και ότι η Ρωσία πρέπει να καταστεί έτοιμη να «τερματίσει αυτή την επιθετικότητα».

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι προηγούμενες συναντήσεις με τις ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα την αποστολή αμυντικών πυραύλων στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι έχουν γίνει συζητήσεις και για την «προστασία του εναέριου χώρου».

Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας και κάλεσε σε μια ισχυρή Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι η ήπειρος χρειάζεται μια ανεξάρτητη Ουκρανία, η οποία κάποια στιγμή θα μπορεί να υπερασπιστεί και άλλους.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι είπε ότι ουκρανικές και ρωσικές αντιπροσωπείες θα έχουν την πρώτη τους τριμερή συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όπως ανέφερε, οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο.

«Είμαστε έτοιμοι να αποτελέσουμε μέρος μιας Ευρώπης που πραγματικά μετρά», κατέληξε.

Η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

«Η συνάντηση ήταν καλή», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους μετά από την σύντομη συνάντησή του με τον Ζελένσκι. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ πρόκειται να ταξιδέψουν στη Μόσχα αργότερα σήμερα Πέμπτη.

«Συναντιούνται με τον Πρόεδρο Πούτιν σήμερα, όπως γνωρίζετε», είπε ο Τραμπ. «Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί».

«Ελπίζουμε ότι θα τελειώσει. Πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται», δήλωσε ο Τραμπ. «Πρέπει να τελειώσει».

