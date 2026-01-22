Στην σκιά της απουσίας της Δύσης, αλλά με τους «φίλους» του το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ – Μαστίγιο και καρότο με τον ΟΗΕ

Τον ιδρυτικό χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» υπέγραψε στο Νταβός της Ελβετίας ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγη ώρα αφού διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί «σε συντονισμό» με τον ΟΗΕ. «Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ, ο χάρτης είναι πλέον σε ισχύ και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι πλέον ένας επίσημος διεθνής οργανισμός», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στη διάρκεια αυτής της τελετής παρουσία πολλών ηγετών κρατών που αποδέχθηκαν την πρόταση της Ουάσιγκτον να συμμετέχουν σε αυτό.

Αρχικά το «Συμβούλιο Ειρήνης» είχε σχεδιαστεί για να επιβλέπει την ανασυγκρότηση της Γάζας. Ωστόσο, ο «ιδρυτικός του χάρτης» προβλέπει μια πολύ ευρύτερη εντολή, αναθέτοντάς του αποστολή πολύ πιο εκτεταμένη που θα το εμπλέξει στη διαχείριση και άλλων συγκρούσεων. Η Γάζα είναι η περιοχή «όπου το Συμβούλιο Ειρήνης πραγματικά ξεκίνησε (…) Πιστεύω ότι μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε άλλα ζητήματα εφόσον πετύχουμε στη Γάζα», δήλωσε ο Τραμπ.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» θα συνεργαστεί με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ότι πάει να καπελώσει τον ΟΗΕ με την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε με πρωταρχικό στόχο την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο στόχος της οποίας θα διευρυνθεί ώστε να ασχοληθεί και με την επίλυση άλλων συγκρούσεων στον κόσμο.

Το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου ότι το Συμβούλιο θα συνεργάζεται με τον ΟΗΕ έρχεται ως απάντηση σε εκείνους που λένε πως δημιουργείται για να τον ανταγωνιστεί.

Sky News: Το Συμβούλιο Ειρήνης αποτελείται από άτομα που θέλουν να είναι φίλοι με τον Τραμπ

«Προς το παρόν, αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης αποτελείται από άτομα που θέλουν να είναι φίλοι με τον Ντόναλντ Τραμπ και που θέλουν ο κόσμος να γνωρίζει ότι είναι φίλοι με τον Ντόναλντ Τραμπ», λέει ο ανταποκριτής του Sky News για τη Μέση Ανατολή Άνταμ Πάρσονς.

Πολλοί ηγέτες που εμφανίστηκαν σήμερα έχουν «πολύ μικρή σχέση με ό,τι συμβαίνει στη Γάζα», προσθέτει.

Μεταξύ αυτών είναι προσωπικότητες από τη Μογγολία, το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν, το Κοσσυφοπέδιο, την Παραγουάη, την Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν και την Ουγγαρία.

«Είναι σαφές ότι τα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης το βλέπουν ως μια επανεξέταση της διεθνούς δομής, ως έναν τρόπο να ευθυγραμμιστούν με έναν Αμερικανό ηγέτη», σημειώνει ο δημοσιογράφος.

Μιλέι και Όρμπαν μεταξύ των ιδρυτικών μελών, απούσα η υπόλοιπη Ευρώπη

Η τελετή υπογραφής του ιδρυτικού χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης ξεκίνησε με την ανακοίνωση της υποδοχής των ιδρυτικών μελών του Συμβουλίου στη σκηνή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Στην αρχή των δηλώσεών του, ο Τραμπ έκανε λόγο για «μια πολύ συναρπαστική μέρα, που προετοιμαζόταν εδώ και καιρό» και ισχυρίστηκε ότι «όλοι» θέλουν να γίνουν μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης του. Πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να «συνεργάζεται με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι έχει επιλύσει οκτώ πολέμους από την ανάληψη των καθηκόντων του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μια άλλη συμφωνία «θα επιτευχθεί πολύ σύντομα».

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό που νόμιζα ότι θα ήταν εύκολο, αποδείχθηκε ότι είναι πιθανώς το πιο δύσκολο».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους στην τελετή, μεταξύ των οποίων και τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ: «Σ’ ευχαριστούμε, Τόνι, που ήρθες, το εκτιμούμε πολύ».

Επαινώντας τις ενέργειές του στο διεθνές μέτωπο, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι – γνωστές ως «Επιχείρηση Midnight Hammer» – οι οποίες, όπως υποστήριξε, «εξάλειψαν» την πυρηνική ικανότητα της χώρας.

«Το Ιράν θέλει να συζητήσει και θα συζητήσουμε», πρόσθεσε ο Τραμπ, προτού προχωρήσει στη συζήτηση των επιχειρήσεων κατά του ISIS στη Συρία.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ είπε ότι «συμβαίνουν πολλά καλά πράγματα» και περιέγραψε το πώς οι απειλές για την Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή «πραγματικά υποχωρούν». «Μόλις πριν από ένα χρόνο ο κόσμος ήταν πραγματικά σε αναβρασμό, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν το γνώριζαν», σημείωσε.

Στην ομιλία του, ο Τραμπ εστίασε στην εσωτερική πολιτική και καυχήθηκε για την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ. «Όπως είπα χθες, η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται σε άνθηση», είπε. «Όταν η Αμερική ανθεί, ολόκληρος ο κόσμος ανθεί».

Ο Τραμπ συνέχισε με παρόμοια αισιόδοξη νότα στις εξωτερικές υποθέσεις, ισχυριζόμενος ότι ο κόσμος είναι τώρα «πιο ειρηνικός» από ό,τι ήταν πριν από την προεδρία του και επιμένοντας ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» του θα βοηθήσει σύντομα στη διαπραγμάτευση μιας διαρκούς ειρήνης στη Γάζα. «Έχουμε μικρές φωτιές που θα σβήσουμε, αλλά είναι μικρές», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα «πραγματικά πλησιάζει στο τέλος του».

Ωστόσο, παρά ταύτα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη Χαμάς ως μια οργάνωση που αποτελείται από άτομα που «γεννήθηκαν με όπλα στα χέρια», απειλώντας εκ νέου με επιθετικές ενέργειες σε περίπτωση που αρνηθεί να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. «Πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους, και αν δεν το κάνουν, θα είναι το τέλος τους», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί και «λειτουργεί άψογα». «Έχουμε μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων και απίστευτους νέους που ηγούνται του Συμβουλίου από μέσα», δήλωσε κατά την ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου στο Νταβός. Στα μέλη που αποκαλύφθηκαν δεν περιλαμβάνεται κανένας από τους ευρωπαίους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ο Τραμπ είπε για την ομάδα: «Στην πραγματικότητα, μου αρέσει αυτή η ομάδα. Μου αρέσουν όλοι τους. Το πιστεύετε;» και πρόσθεσε: «Συνήθως υπάρχουν δύο ή τρεις που δεν μου αρέσουν. Δεν βλέπω αυτό εδώ».

Η κριτική στον ΟΗΕ και η διάθεση για συνεργασία

Εν τω μεταξύ, ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι επιθυμεί το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» να συνεργαστεί «σε συντονισμό» με τα Ηνωμένα Έθνη, παρότι επέκρινε τον ΟΗΕ για την αδυναμία του να αξιοποιήσει το δυναμικό του. «Μόλις ολοκληρωθεί η σύσταση αυτού του συμβουλίου, θα μπορούμε να κάνουμε σχεδόν ό,τι θέλουμε, και θα το κάνουμε σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Νταβός. «Πάντα έλεγα ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τεράστιες δυνατότητες. Δεν το έχουν αξιοποιήσει, αλλά έχουν τεράστιο δυναμικό». Ο Τραμπ είχε προηγουμένως προτείνει ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο ίδρυσε κυρίως για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Γάζας, «ενδέχεται» τελικά να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ. Ωστόσο, την Πέμπτη δήλωσε ότι επιθυμεί τα δύο όργανα να συνεργαστούν, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε «κάτι πολύ, πολύ μοναδικό για τον κόσμο».

Ωστόσο, είχε σκληρά λόγια για την τρέχουσα απόδοση του ΟΗΕ, ισχυριζόμενος ότι διαδραμάτισε μικρό ρόλο στη διαμεσολάβηση των συγκρούσεων που ο Τραμπ θεωρεί ως τους λεγόμενους πολέμους που πιστεύει ότι έχει τερματίσει. «Σχετικά με τους οκτώ πολέμους που έληξα, δεν μίλησα ποτέ στα Ηνωμένα Έθνη, σε κανέναν από αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ. «Προσπάθησαν, υποθέτω, και μερικοί από αυτούς, αλλά δεν προσπάθησαν αρκετά».

Εκπρόσωποι 129 χωρών στην τελετή του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ

Στην τελετή υπογραφής του νέου «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ συμμετείχαν εκπρόσωποι από λιγότερες από 20 χώρες — και καμία από τις παραδοσιακές δυτικοευρωπαϊκές συμμάχους των ΗΠΑ.

Οι χώρες που εκπροσωπήθηκαν στη σκηνή του Νταβός είχαν έντονη κλίση προς τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αμερική, με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αργεντινή και την Παραγουάη μεταξύ των παρευρισκόμενων.

«Είμαστε πραγματικά τιμημένοι από την παρουσία σας σήμερα», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε αυτούς ως «στην πλειονότητα των περιπτώσεων πολύ δημοφιλείς ηγέτες, σε ορισμένες περιπτώσεις όχι και τόσο δημοφιλείς».

Όπως σχολίασε το CNN, ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρότερος από τους περίπου 35 που είχε προβλέψει ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Και δεν περιλάμβανε καμία χώρα της Δυτικής Ευρώπης, ορισμένες από τις οποίες έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ιδέα ενός συμβουλίου αφιερωμένου στην ειρήνη, στο οποίο ενδέχεται να συμμετέχουν αντίπαλοι όπως η Ρωσία, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με έναν από τους συμμάχους τους.

Αναλυτικά οι χώρες (και ποιοι τις εκπροσώπησαν) που υπέγραψαν τον οδικό χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ:

Αργεντινή — Πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι

Αρμενία — Πρωθυπουργός Νικολ Πάσιναν

Αζερμπαϊτζάν — Πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ

Μπαχρέιν — Σεΐχης Ισα μπιν Σαλμάν Αλ Χαλίφα

Βουλγαρία — Πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιάζκοφ

Ουγγαρία — Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν

Ινδονησία — Πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο

Ιορδανία — Υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι

Καζακστάν — Πρόεδρος Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ

Κόσοβο — Πρόεδρος Βιόσα Οσμάνι

Μογγολία — Πρωθυπουργός Γκομποτζάβιν Ζαντανσάταρ

Μαρόκο — Υπουργός Εξωτερικών Νάσερ Μπουρίτα

Πακιστάν — Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ

Παραγουάη — Πρόεδρος Σαντιάγο Πένια

Κατάρ — Πρωθυπουργός Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί

Σαουδική Αραβία — Υπουργός Εξωτερικών Φαϊσάλ Μπίν Φάρχαν Αλ-Σαούντ

Τουρκία — Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — Πρόεδρος της Αρχής Εκτελεστικών Υποθέσεων Καλντούν Αλ Μουμπάρακ

Ουζμπεκιστάν — Πρόεδρος Σαβκάτ Μιρζιγιάγιεφ

Ένα δισεκατομμύριο δολάρια για μία έδρα

Περίπου 35 ηγέτες έχουν ήδη δεχθεί να ενταχθούν, από τις περίπου 50 προσκλήσεις που εστάλησαν, δήλωσε την Τετάρτη, στους δημοσιογράφους ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

«Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο συμβούλιο που έχει σχηματισθεί ποτέ» καυχήθηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνάντησής του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, ο οποίος είναι μεταξύ αυτών που αποδέχθηκαν την πρόσκληση.

Το εισιτήριο εισόδου είναι ένα δισεκατομμύριο δολάρια για μια μόνιμη έδρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε στο Νταβός ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε την πρόσκληση. Λίγο νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει απλώς από την πλευρά του ότι «ανατέθηκε» στο υπουργείο Εξωτερικών «να μελετήσει» την αμερικανική πρόταση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό πως δέχθηκε να συμμετάσχει.

Σημαντικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους γι’ αυτό το «Συμβούλιο Ειρήνης».

«Η Βρετανία δεν θα υπογράψει σήμερα τη συνθήκη για το Συμβούλιο Ειρήνης», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ιβέτ Κούπερ, επικαλούμενη ανησυχίες για ενδεχόμενη συμμετοχή της Ρωσίας.

«Δεν θα είμαστε σήμερα μεταξύ αυτών που θα υπογράψουν, επειδή πρόκειται για μια νομική συνθήκη η οποία θέτει πολύ ευρύτερα ζητήματα, ενώ έχουμε επίσης ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχή του (Ρώσου) προέδρου Πούτιν σε κάτι το οποίο μιλάει για ειρήνη», δήλωσε η Κούπερ στο BBC News από το Νταβός.

Όμως πολυάριθμες χώρες της Μέσης Ανατολής δήλωσαν πως θα συμμετάσχουν, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία ή το Κατάρ.

