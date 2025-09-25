Τόνι Μπλερ στην… ηγεσία της μεταβατικής αρχής της Γάζας προωθεί η Ουάσινγκτον

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ένα σχέδιο βάσει του οποίου ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ θα ηγηθεί μιας προσωρινής διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας, αρχικά χωρίς την άμεση εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ), σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την πρόταση, ο Μπλερ θα ηγηθεί ενός φορέα που ονομάζεται Διεθνής Μεταβατική Αρχή της Γάζας, Γκίτα, η οποία θα έχει την εντολή να είναι η «ανώτατη πολιτική και νομική αρχή» της Γάζας για διάστημα έως και πέντε ετών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Haaretz και τους Times of Israel, το σχέδιο βασίζεται στις διοικήσεις που αρχικά επέβλεπαν τη μετάβαση του Ανατολικού Τιμόρ και του Κοσσυφοπεδίου σε κρατική υπόσταση. Η πρόταση υποδηλώνει ότι η Γκίτα θα μπορούσε αρχικά να εδρεύει στο ελ-Αρίς, μια αιγυπτιακή επαρχιακή πρωτεύουσα κοντά στα νότια σύνορα της Γάζας, και τελικά θα εισέλθει στην περιοχή συνοδευόμενη από μια σε μεγάλο βαθμό αραβική και πολυεθνική δύναμη που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ. Τα σχέδια προβλέπουν «την τελική ενοποίηση όλων των παλαιστινιακών εδαφών υπό την Παλαιστινιακή Αρχή».

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι Παλαιστίνιοι δεν θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την περιοχή, όπως προέβλεπαν προηγούμενες προτάσεις των ΗΠΑ για την ανάπτυξή της ως «Ριβιέρα της Γάζας».

Εάν εγκριθεί, ο Μπλερ θα ηγηθεί μιας γραμματείας έως και 25 ατόμων και θα προεδρεύσει ενός επταμελούς συμβουλίου που θα επιβλέπει ένα εκτελεστικό όργανο που θα διαχειρίζεται την περιοχή.

Αλλά οποιοσδήποτε ρόλος για τον πρώην ηγέτη των Εργατικών θα προκαλούσε αναπόφευκτα έντονη αντιπαράθεση. Αφού παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία το 2007, ανέλαβε τον ρόλο του απεσταλμένου στη Μέση Ανατολή μέχρι το 2015 και απολαμβάνει καλές σχέσεις με πολλούς ηγέτες του Κόλπου. Αλλά ο Μπλερ αντιμετωπίζεται έντονα από πολλούς Παλαιστίνιους – οι οποίοι θεωρούν ότι εμπόδισε τις προσπάθειές τους να αποκτήσουν κρατική υπόσταση – και ευρύτερα σε όλη την περιοχή για τον ρόλο του στην υποστήριξη της αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ το 2002.

Η είδηση ​​του σχεδίου έγινε γνωστή λίγες μέρες αφότου η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε ένα διαφορετικό σχέδιο για την ανάληψη της εξουσίας στη Γάζα από μια τεχνοκρατική διοίκηση. Σύμφωνα με αυτήν την πρόταση, γνωστή ως Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, η προσωρινή διοίκηση θα λειτουργούσε μόνο για ένα χρόνο, με τη σαφή κατανόηση ότι στη συνέχεια θα παρέδιδε την εξουσία σε μια μεταρρυθμισμένη Παλαιστινιακή Αρχή με αναθεωρημένο σύνταγμα και μετά από εκλογές για νέο πρόεδρο και κοινοβούλιο.

Η έλλειψη σαφούς χρονοδιαγράμματος για τη μετάβαση στον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής βάσει του σχεδίου του Λευκού Οίκου θεωρείται πιθανό εμπόδιο στην έγκρισή του από τους Παλαιστίνιους και τους Άραβες ηγέτες. Ωστόσο, αυτή η έλλειψη εξειδίκευσης, και η παρουσία του Μπλερ, θα θεωρούνταν ως καθησυχασμός για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Λευκός Οίκος βλέπει το νέο σχέδιο ως συμβιβασμό μεταξύ της αρχικής πρότασης του Ντόναλντ Τραμπ για την «ανάληψη» της Γάζας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και της διακήρυξης της Νέας Υόρκης που υποστηρίχθηκε από περισσότερες από 140 χώρες. Οι προηγούμενες υποδείξεις του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα μπορούσαν να «καθαρίσουν» τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα θα ισοδυναμούσαν με εθνοκάθαρση του πληθυσμού των περίπου 2 εκατομμυρίων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι Παλαιστίνιοι δεν θα ενθαρρύνονταν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Μια ευρεία εκδοχή του σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ παρουσιάστηκε από τον Τραμπ σε συνάντηση στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη με τον εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, τον βασιλιά Αμπντουλάχ Β’ της Ιορδανίας, τον πρόεδρο της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, και τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν επιτυχής, προσθέτοντας ότι «είμαστε κοντά στο να πετύχουμε κάποιο είδος συμφωνίας».

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, προσπαθεί να συμβιβάσει τις δύο προτάσεις.

Τα αραβικά κράτη έχουν δηλώσει ότι θα συνεισφέρουν σε μια διεθνή ειρηνευτική δύναμη με εντολή του ΟΗΕ μόνο εάν υπάρχει σαφές πολιτικό χρονοδιάγραμμα για τον σχηματισμό ενός παλαιστινιακού κράτους, και κάποιοι μπορεί να υποστηρίξουν ότι το σχέδιο Μπλερ δεν καθορίζει μια μη αναστρέψιμη πορεία προς την κρατική υπόσταση, αλλά αντιθέτως αντιπροσωπεύει μια διαφορετική, πιο ήπια κατοχή από αυτήν που παρέχει το Ισραήλ.

Η Γκίτα θα έχει ένα διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από επτά έως δέκα μέλη, τα οποία θα περιλαμβάνουν «τουλάχιστον έναν εξειδικευμένο Παλαιστίνιο εκπρόσωπο (πιθανώς από τον επιχειρηματικό ή τον τομέα της ασφάλειας)», έναν ανώτερο αξιωματούχο του ΟΗΕ, κορυφαίες διεθνείς προσωπικότητες με εκτελεστική ή οικονομική εμπειρία και μια «ισχυρή εκπροσώπηση μουσουλμάνων μελών».

Σε μια εκτελεστική γραμματεία θα αναφέρεται μια ομάδα πέντε επιτρόπων που θα επιβλέπουν βασικούς τομείς της διακυβέρνησης της Γάζας: ανθρωπιστικά θέματα, ανοικοδόμηση, νομοθεσία και νομικά θέματα, ασφάλεια και συντονισμό της Παλαιστινιακής Αρχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο ορίζει ότι ο επίτροπος που επιβλέπει τις ανθρωπιστικές υποθέσεις θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό με τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του αμφιλεγόμενου Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα, το οποίο τα περισσότερα αραβικά κράτη και οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες επιμένουν ότι πρέπει να διαλυθεί.

Ένας επίτροπος συντονισμού της Παλαιστινιακής Αρχής θα αναλάβει το καθήκον «να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις της Γκίτα και εκείνες της Παλαιστινιακής Αρχής είναι, στο μέτρο του δυνατού, ευθυγραμμισμένες και συνεπείς με την τελική ενοποίηση όλων των παλαιστινιακών εδαφών υπό την Παλαιστινιακή Αρχή».

