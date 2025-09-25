Ο Τραμπ καλεί την Τουρκία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο καθώς ο Ερντογάν επιδιώκει συμφωνία για τα F-35

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τουρκία να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη διακοπή της χρηματοδότησης της Μόσχας για την ενέργεια, καθώς μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Μιλώντας μαζί με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η διακοπή αυτών των εισαγωγών θα ήταν «το καλύτερο πράγμα» που θα μπορούσε να κάνει ο Τούρκος ομόλογός του.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο ολοκληρώθηκε χωρίς καμία σταθερή δέσμευση για άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ σε βάρος της Τουρκίας ή πώληση προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35, αν και ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία και για τα δύο ζητήματα.

Η Τουρκία εδώ και χρόνια εμποδίζεται να αγοράσει αμερικανικά F-35. Το 2019 αποκλείστηκε από ένα πρόγραμμα όπου παρήγαγε εξαρτήματα για το πολεμικό αεροπλάνο, αφού απέκτησε συστήματα αεράμυνας από τη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνεδρίας ερωτήσεων και απαντήσεων μαζί με τον Ερντογάν στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε η Τουρκία να σταματήσει «να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία όσο η Ρωσία συνεχίζει την αιματοχυσία της εναντίον της Ουκρανίας».

«Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία», είπε ο Τραμπ. «Αν το έκανε αυτό, θα ήταν το καλύτερο».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι ο Ερντογάν χαίρει σεβασμού τόσο από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντόμιρ Ζελένσκι όσο και από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε «να έχει μεγάλη επιρροή» στον πόλεμο «αν το θέλει».

Παράλληλα με την Ινδία και την Κίνα, η Τουρκία είναι μεταξύ των μεγαλύτερων πελατών της Μόσχας για εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, και τα στοιχεία δείχνουν ότι ο όγκος του ρωσικού φυσικού αερίου που έφτασε στην Ευρώπη μέσω της Τουρκίας αυξήθηκε κατά 26% νωρίτερα φέτος.

Τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου έρχονται λίγες εβδομάδες αφότου δήλωσε ότι είναι έτοιμος να επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ πληρούν όρους που περιλαμβάνουν την αναστολή των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα – κατά τη διάρκεια μιας μακράς ομιλίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι «χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον των ίδιων» μέσω των αγορών ενέργειας από τη Μόσχα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, οι ΗΠΑ απέκλεισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα F-35, αφότου αγόρασε τα συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος S-400 από τη Ρωσία.

Ένα νομοσχέδιο για την άμυνα των ΗΠΑ που ψηφίστηκε το 2020 περιελάμβανε μια τροπολογία που εμπόδιζε την Τουρκία να αποκτήσει F-35, εκτός εάν – και μόνο εάν – η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι σε θέση να πιστοποιήσει ότι έχει παραιτηθεί από τους ρωσικούς S-400.

Ορισμένοι Αμερικανοί νομοθέτες έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την πιθανή πώληση, λόγω των τουρκικών στρατιωτικών εισβολών στη Συρία και των προηγούμενων παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η δικομματική Ελληνική Ομάδα στο Κογκρέσο των ΗΠΑ προειδοποίησε κατά του να επιτραπεί στην Τουρκία να αγοράσει F-35, επικαλούμενη τη στρατιωτική της συνεργασία με τη Ρωσία και την «αδιαφορία για τους διεθνείς κανόνες και τις δημοκρατικές αρχές».

Στο Οβάλ Γραφείο, ωστόσο, ο Τραμπ είπε στον Ερντογάν ότι θα «είχε επιτυχία» στην αγορά των πραγμάτων που θα «ήθελε να αγοράσει».

«Χρειάζεται ορισμένα πράγματα, και εμείς χρειαζόμαστε ορισμένα πράγματα», είπε. «Και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Θα το ξέρετε μέχρι το τέλος της ημέρας».

Σε συνέντευξή του στο Fox News τη Δευτέρα, ο Ερντογάν δήλωσε για την απαγόρευση των F-35: «Δεν νομίζω ότι είναι πολύ κατάλληλη για μια στρατηγική συνεργασία».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας – που εφαρμόστηκαν το 2020 μετά την αγορά των S-400 – θα μπορούσαν να αρθούν «πολύ σύντομα».

«Αν έχουμε μια καλή συνάντηση, σχεδόν αμέσως», πρόσθεσε.

Η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν είναι η δεύτερη αυτή την εβδομάδα, μετά από μια σύντομη συζήτηση που είχαν για τη Γάζα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μαζί με ηγέτες από διάφορα αραβικά και μουσουλμανικά έθνη.

Στη συνέντευξή του στο Fox, ο Ερντογάν κατηγόρησε επίσης τον σύμμαχο των ΗΠΑ, Ισραήλ, ότι διέπραξε «πλήρη γενοκτονία» στη Γάζα και κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου – μια θέση εντελώς διαφορετική από τις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ.

Ωστόσο, την Πέμπτη στο Οβάλ Γραφείο, οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Τουρκίας απέφυγαν να εκφράσουν δημόσια διαφωνία για το θέμα.

