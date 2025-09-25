Bloomberg: Οι Ευρωπαίοι λένε κατ’ ιδίαν στη Ρωσία ότι είναι έτοιμοι να καταρρίψουν αεροσκάφη – «Κατάρριψη μαχητικού μας θα σημάνει πόλεμο» λέει η Μόσχα

Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν το Κρεμλίνο αυτή την εβδομάδα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να απαντήσει σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναέριου χώρου του με πλήρη ισχύ, με την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Σε μια τεταμένη συνάντηση στη Μόσχα, Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί απεσταλμένοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με την εισβολή τριών μαχητικών αεροσκαφών MiG-31 πάνω από την Εσθονία την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών. Μετά τη συζήτηση, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση ήταν μια σκόπιμη τακτική που διατάχθηκε από Ρώσους διοικητές.

Ρώσοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι τα αεροσκάφη τους πέρασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο και επέμειναν ότι δεν προσπαθούν να δοκιμάσουν το ΝΑΤΟ. Είπαν ότι ένα ξεχωριστό περιστατικό κατά το οποίο μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέρασαν στην Πολωνία ήταν αποτέλεσμα σφάλματος. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές πτήσεις διέπονται από τους διεθνείς κανόνες.

Σύμφωνα με τον Ρώσο διπλωμάτη, «αρκετά [στρατιωτικά] αεροσκάφη [του ΝΑΤΟ] παραβιάζουν κατά λάθος ή όχι τον εναέριο χώρο μας. Και κανείς δεν τα καταρρίπτει».

Επίσης, επέμεινε ότι τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ δεν έχουν προσκομίσει «ουσιαστικά» αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουν τις κατηγορίες τους.

Τα ανατολικά μέλη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν μια σειρά παραβιάσεων αυτόν τον μήνα, οι οποίες έθεσαν μια άνευ προηγουμένου δοκιμασία για την αποφασιστικότητα της συμμαχίας σε μια στιγμή που ο Βλαντιμίρ Πούτιν εντείνει τις ρωσικές επιθέσεις στις πολιτικές υποδομές της Ουκρανίας και η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο κλονίζεται.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε αυτή την εβδομάδα την Ουκρανία να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία «με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και όρισε τον ρόλο των ΗΠΑ στην πώληση όπλων που οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να στείλουν στο πεδίο της μάχης.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ένας Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε στους Ευρωπαίους ότι οι εισβολές ήταν απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την υποστήριξη του ΝΑΤΟ και, ως εκ τούτου, η Ρωσία θεωρεί ότι έχει ήδη εμπλακεί σε μια αντιπαράθεση στην οποία συμμετέχουν ευρωπαϊκά έθνη.

Η ρωσική πλευρά κράτησε εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, γεγονός που οδήγησε την ευρωπαϊκή ομάδα να υποθέσει ότι είχαν λάβει εντολή να παράσχουν μια λεπτομερή απεικόνιση της θέσης του ΝΑΤΟ σε ανώτερα επίπεδα διοίκησης.

Ένας Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση και ότι οι πρέσβεις ενημέρωσαν τη Μόσχα ότι οι παραβιάσεις έπρεπε να σταματήσουν. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Πέμπτη ότι βρίσκεται σε συντονισμό με το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Βαρσοβία και υποστηρίζει «όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Οι εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας δεν μπόρεσαν άμεσα να σχολιάσουν τη συνάντηση. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε να διευκρινίσει πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε περαιτέρω εισβολές σε συνέντευξή του στο France 24 την Τετάρτη.

Το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο ενεργοποιεί διαβουλεύσεις σχετικά με μια αντιληπτή απειλή, έχει επικαλεστεί μόνο εννέα φορές από την ίδρυση της συμμαχίας το 1949 – και δύο από αυτές τις περιπτώσεις ήταν αυτόν τον μήνα, μετά τις εισβολές στην Πολωνία και την Εσθονία. Οι αρχές στη Δανία δήλωσαν την Τετάρτη ότι ενδέχεται να κάνουν το ίδιο καθώς διερευνούν έναν πιθανό ρόλο της Ρωσίας σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που διέκοψαν την εναέρια κυκλοφορία, αν και το Κρεμλίνο αρνήθηκε και πάλι οποιαδήποτε εμπλοκή.

«Η πρόθεση είναι να δημιουργηθεί διχασμός και να μας τρομοκρατήσουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ο υπουργός Δικαιοσύνης Πέτερ Χούμελγκαρντ. «Η απειλή από τις υβριδικές επιθέσεις ήρθε για να μείνει».

Η ξαφνική αύξηση ευθυγραμμίζεται με την άποψη ορισμένων αξιωματούχων ασφαλείας ότι μια επιθετική κίνηση από τη Μόσχα, της οποίας ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται ήδη στον τέταρτο χρόνο του, πιθανότατα δεν θα έρθει με τη μορφή μιας συμβατικής επίθεσης κατά της Δύσης, αλλά μάλλον μιας υβριδικής επιχείρησης με σκόπιμη ασάφεια σχετικά με την προέλευση και τα κίνητρά της.

«Η Ρωσία μας δοκιμάζει, δοκιμάζει την ετοιμότητά μας, δοκιμάζει τη δέσμευσή μας για αντίποινα», δήλωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, σε συνέντευξή του τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε αλληλεγγύη — και ακόμη πιο σημαντικό, γρήγορη αντίδραση».

Ωστόσο, τα ερωτηματικά σχετικά με τις προθέσεις του Κρεμλίνου θέτουν ένα δίλημμα για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί για οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει κλιμάκωση των εντάσεων με τη Μόσχα και να δυσκολέψει τη διατήρηση της ενότητας.

Ο Τραμπ υποστήριξε τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του Πολωνού Ντόναλντ Τουσκ, οι οποίοι έχουν κάνει έντονες εκκλήσεις για την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, ενώ ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν στην «παγίδα κλιμάκωσης» του Πούτιν εάν πυροβολήσουν ρωσικά αεροσκάφη.

«Εάν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ένα ρωσικό αεροπλάνο με το πρόσχημα της φερόμενης παραβίασης του εναέριου χώρου του, αυτό θα είναι πόλεμος», δήλωσε την Πέμπτη ο Ρώσος πρέσβης Αλεξέι Μέσκοφ κατά τη διάρκεια εκπομπής στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίδας Τζόρτζια Μελόνι, έχουν επίσης ζητήσει προσοχή, προειδοποιώντας ουσιαστικά τους συμμάχους να μην ενδώσουν στο δόλωμα του Κρεμλίνου, αν και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σοφ δήλωσε ότι θα υποστήριζε την κατάρριψη ενός αεροπλάνου.

«Οι Ρώσοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Σοφ σε συνέντευξή του την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη.

Διαβάστε επίσης:

Καχυποψία στην ΕΕ με την μεταστροφή του Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διέξοδος διαφυγής και η μετάθεση ευθυνών για την έκβαση του πολέμου

Μπλόκο στο Ισραήλ από τη Microsoft – Πώς χρησιμοποιούσε το Azure για να κατασκοπεύει Παλαιστινίους

Λαβρόφ: ΝΑΤΟ και ΕΕ κήρυξαν πόλεμο στη Ρωσία μέσω της Ουκρανίας και συμμετέχουν άμεσα σε αυτόν