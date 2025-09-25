Μπλόκο στο Ισραήλ από τη Microsoft – Πώς χρησιμοποιούσε το Azure για να κατασκοπεύει Παλαιστινίους

Τις επικοινωνίες Παλαιστινίων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη κατέγραφε και αποθήκευε το Ισραήλ από το 2021 στο Azure, το cloud της Microsoft

Σε συνάντηση που είχε ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Satya Nadella με τον διοικητή της Μονάδα 8200, των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών στα τέλη του 2021, συμφώνησαν να μεταφερθεί στο cloud του αμερικανικού κολοσσού τεράστιος όγκος απόρρητων πληροφοριών.

Εξοπλισμένη με την σχεδόν απεριόριστη χωρητικότητα του Azure, η Μονάδα 8200 άρχισε να δημιουργεί ένα ισχυρό νέο εργαλείο μαζικής παρακολούθησης: ένα εκτεταμένο και παρεμβατικό σύστημα που συλλέγει και αποθηκεύει ηχογραφήσεις εκατομμυρίων τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιούνται καθημερινά από Παλαιστινίους στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες είναι γνωστό ότι παρακολουθεί τις τηλεπικοινωνίες Παλαιστινίων. Ωστόσο, η απεριόριστη χωρητικότητα του Azure έδωσε τη δυνατότητα στους αξιωματικούς των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών να αποθηκεύουν τις συνομιλίες μεγαλύτερου αριθμού καθημερινών πολιτών και να τις ξαναπαίζουν.

Έχει χρησιμοποιηθεί και για τις επιχειρήσεις στη Γάζα

Σύμφωνα με τρεις πηγές από την Μονάδα 8200, η πλατφόρμα έχει χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία θανατηφόρων αεροπορικών επιδρομών και το σχεδιασμό στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Την υπόθεση αποκάλυψε ο Guardian σε συνεργασία με το ισραηλινό περιοδικό +972 Magazine και την ισραηλινή ιστοσελίδα Local Call.

Η Microsoft λέει ότι δεν γνώριζε

Η Microsoft, που υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε για ποιο σκοπό χρησιμοποιούταν το cloud της, κήρυξε εσωτερική έρευνα. Παράλληλα, την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Microsoft, Brand Smith, ενημέρωσε το προσωπικό πως η εταιρεία διακόπτει τη συνεργασία της με τη μονάδα 8200.

Μπλόκο μετά τις αποκαλύψεις

«Η εταιρεία μας έχει διακόψει και απενεργοποιήσει ένα σύνολο υπηρεσιών προς μονάδα του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας. Δεν παρέχουμε τεχνολογία για να διευκολύνουμε τη μαζική παρακολούθηση πολιτών. Έχουμε εφαρμόσει αυτή την αρχή σε κάθε χώρα στον κόσμο και το έχουμε επιμείνει επανειλημμένα για περισσότερες από δύο δεκαετίες», ανέφερε χαρακτηριστικά σε email, που είδε ο Guardian.

Το υλικό αντιστοιχούσε σε 8.000 τεραμπάιτ δεδομένων. Φιλοξενούνταν σε data center της Microsoft στην Ολλανδία, αλλά μετά τις αποκαλύψεις μεταφέρθηκε σε άλλη πλατφόρμα (πιθανόν AWS).

Διαβάστε επίσης

Ξεριζωμός δίχως τέλος: 700.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί από την πόλη της Γάζας

Ιταλία και Ισπανία στέλνουν πολεμικά πλοία για να προστατέψουν την αποστολή Global Sumud Flottilla – Αμηχανία και μισόλογα από την Ελλάδα

Το αεροσκάφος του Νετανιάχου παρακάμπτει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο για να αποφύγει τη σύλληψη