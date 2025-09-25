Ιταλία και Ισπανία στέλνουν πολεμικά πλοία για να προστατέψουν την αποστολή Global Sumud Flottilla – Αμηχανία και μισόλογα από την Ελλάδα

Το χτύπημα με drones που δέχτηκε το πλήρωμα της ανθρωπιστικής αποστολής Global Sumud Flottilla με προορισμό τη Γάζα, νότια της Κρήτης, έκανε τις κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Ισπανίας να πάρουν μέτρα προστασίας των πολιτών τους που συμμετέχουν σε αυτήν.

Η Ελλάδα πάλι… απέχει από μία τέτοια κίνηση αν και η επίθεση την αφορά άμεσα…

Αν η απόφαση της Ισπανίας και του Πέδρο Σάντσεθ να στείλει πολεμικό πλοίο για να προστατέψει τα πληρώματα, ήταν αναμενόμενη λόγω της στάσης του κατά του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης, σίγουρα η αντίστοιχη αντίδραση της Ιταλίας, που στέλνει μάλιστα ένα πολεμικό πλοίο και μια φρεγάτα, ξάφνιασε (ευχάριστα).

Η Μελόνι και η κυβέρνηση γενικότερα, έχει τονίσει πως είναι κατά των επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα. Το χτύπημά τους στα μέλη ανθρωπιστικής βοήθειας, εξόργισε και ακόμη περισσότερο, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό να έχει ταχθεί ήδη υπέρ των κυρώσεων κατά κυβερνητικών στελεχών της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο ανακοίνωσε ότι η χώρα του, μετά την φρεγάτα Fasan, αποφάσισε την αποστολή και του πολεμικού πλοίου Alpino για την προστασία των πολιτών που συμμετέχουν στην ανθρωπιστική αποστολή. Μεταξύ αυτών είναι και βουλευτές και ευρωβουλευτές.

«Η Ιταλία δεν έχει την πρόθεση να στείλει πλοία για να κάνει πόλεμο σε μια φίλη χώρα. Η ιταλική κυβέρνηση καταδικάζει με τον σαφέστερο τρόπο τα όσα συνέβησαν, διότι τέτοιου είδους γεγονότα είναι πέρα για πέρα απαράδεκτα» ανέφερε.

«Το κλίμα προκαλεί ανησυχία. Και εμείς δεν είμαστε σε θέση, βγαίνοντας από τα διεθνή χωρικά ύδατα και εισερχόμενοι στον χώρο ενός κράτους (σ.σ.: του Ισραήλ) να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Θα ήθελα αυτό να γίνει σαφές. Δεν μπορεί να θεωρηθεί πράξη ελευθερίας, όταν η ελευθερία αυτή εισέρχεται σε μια άλλη χώρα και μπορεί να θεωρηθεί εχθρική πράξη. Παρά το ότι η άσκησή πίεσής μας επί της χώρας αυτής είναι αδιάκοπη, κάθε συνέπεια πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και εμείς πρέπει να την αποφύγουμε», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας.

Την ίδια ώρα στην Ελλάδα… επικρατεί αμηχανία, καθώς το μόνο που έχει ειπωθεί επισήμως, είναι πως τα πλοιάρια ήταν σε… διεθνή ύδατα κι αυτό από το Λιμενικό. Μάλιστα, ερωτηθείς σχετικά, στη διάρκεια του briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε στο Λιμενικό Σώμα και το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για την επίθεση από drones που δέχθηκε το πρωί της Τετάρτης ο στολίσκος στα νότια της Κρήτης. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ περιορίστηκε να πει ότι «επί της αρχής στηρίζουμε κάθε αποστολή για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας», προσθέτοντας ότι «θα δοθεί απάντηση αρμοδίως εφόσον αποδειχθεί ότι ήταν σε περιοχή δικαιοδοσίας της ελληνικής πολιτείας».

