search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 14:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 12:45

Ο Νετανιάχου πάει στον ΟΗΕ για να επιτεθεί σε όσους αναγνώρισαν την Παλαιστίνη – Ο Τραμπ μπλοκάρει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

25.09.2025 12:45
netanyahu

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ενοχλήθηκε από την αναγνώριση της Παλαιστίνης από αρκετά κράτη στην Γ.Σ του ΟΗΕ και σήμερα αναχώρησε με προορισμό τη Νέα Υόρκη.

Αύριο, Παρασκευή θα ανέβει στο βήμα για να μιλήσει για την κατάσταση τη Γάζα, όπου όπως προανήγγειλε θα αναφερθεί κατά των κρατών που στάθηκαν στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού.
«Στη Γενική Συνέλευση, θα πω την αλήθεια μας – την αλήθεια των πολιτών του Ισραήλ, την αλήθεια των (ισραηλινών) στρατιωτών, την αλήθεια του έθνους μας. Θα καταγγείλω αυτούς τους ηγέτες που, αντί να καταδικάσουν τους φονιάδες, τους βιαστές, αυτούς που έκαψαν παιδιά, θέλουν να τους δώσουν ένα Κράτος στην καρδιά της Γης του Ισραήλ», ανέφερε ο Νετανιάχου για τον οποίο εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, μεταξύ άλλων και από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν δεσμεύει σε τίποτα το Ισραήλ. Είναι μία επαίσχυντη συνθηκολόγηση ορισμένων ηγετών μπροστά στην παλαιστινιακή τρομοκρατία» πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου θέλει την Δυτική Οχθη, ο Τραμπ βάζει (;) φρένο στα σχέδια

Ο ίδιος επανέλαβε ότι ο ερχομός ενός παλαιστινιακού κράτους «δεν πρόκειται να συμβεί».
Ο Νετανιάχου είχε δηλώσει πως θα απαντήσει πρακτικά στις αιτιάσεις των κρατών, αφού πρώτα μιλήσει με τον Τραμπ, συνάντηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την δέσμευση του Τραμπ στις αραβικές χώρες για την Δυτική Οχθη.

«Θα συζητήσω μαζί του για τις μεγάλες ευκαιρίες που έχουν φέρει οι νίκες μας καθώς και για την ανάγκη μας να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου: να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας, να νικήσουμε τη Χαμάς και να διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης που άνοιξε μπροστά μας», δήλωσε.

Ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναφέρθηκε χθες, Τετάρτη, σε ένα νέο «σχέδιο 21 σημείων για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα», το οποίο παρουσιάστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ σε αραβικές και μουσουλμανικές χώρες. Δήλωσε πως ελπίζει ότι θα υπάρξει «πρόοδος» μέσα στις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία ο Σαρκοζί

Κλιματική κρίση: Επτά από τα εννέα «όρια του πλανήτη» έχουν ξεπεραστεί, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Κύπρος: Τραγωδία στον Ιππόδρομο – Aφηνιασμένο άλογο παρέσυρε και σκότωσε 67χρονο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
visual_COSMOTE TELEKOM-umlaut-Ookla_2025
ADVERTORIAL

COSMOTE TELEKOM: Το «ταχύτερο δίκτυο κινητής» στην Ελλάδα, με κορυφαία ποιότητα «Best in Test»

AKROPOLE
BUSINESS

Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας: Άνοδος 15 θέσεων για την Ελλάδα αλλά τα προβλήματα παραμένουν

vodafone_foundation_digital_wellbeing
ADVERTORIAL

Πανευρωπαϊκή έρευνα για την ψηφιακή ευημερία παιδιών και νέων

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Μηνύματα» Ανδρουλάκη προς όλες τις κατευθύνσεις – Να κάνουμε σοβαρή αντιπολίτευση, καμία πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ

Photo1
ADVERTORIAL

METLEN & Σ.Κ.Ε.Π.: Μαζί για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 14:02
visual_COSMOTE TELEKOM-umlaut-Ookla_2025
ADVERTORIAL

COSMOTE TELEKOM: Το «ταχύτερο δίκτυο κινητής» στην Ελλάδα, με κορυφαία ποιότητα «Best in Test»

AKROPOLE
BUSINESS

Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας: Άνοδος 15 θέσεων για την Ελλάδα αλλά τα προβλήματα παραμένουν

vodafone_foundation_digital_wellbeing
ADVERTORIAL

Πανευρωπαϊκή έρευνα για την ψηφιακή ευημερία παιδιών και νέων

1 / 3