Ο Νετανιάχου πάει στον ΟΗΕ για να επιτεθεί σε όσους αναγνώρισαν την Παλαιστίνη – Ο Τραμπ μπλοκάρει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ενοχλήθηκε από την αναγνώριση της Παλαιστίνης από αρκετά κράτη στην Γ.Σ του ΟΗΕ και σήμερα αναχώρησε με προορισμό τη Νέα Υόρκη.

Αύριο, Παρασκευή θα ανέβει στο βήμα για να μιλήσει για την κατάσταση τη Γάζα, όπου όπως προανήγγειλε θα αναφερθεί κατά των κρατών που στάθηκαν στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού.

«Στη Γενική Συνέλευση, θα πω την αλήθεια μας – την αλήθεια των πολιτών του Ισραήλ, την αλήθεια των (ισραηλινών) στρατιωτών, την αλήθεια του έθνους μας. Θα καταγγείλω αυτούς τους ηγέτες που, αντί να καταδικάσουν τους φονιάδες, τους βιαστές, αυτούς που έκαψαν παιδιά, θέλουν να τους δώσουν ένα Κράτος στην καρδιά της Γης του Ισραήλ», ανέφερε ο Νετανιάχου για τον οποίο εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

אני יוצא עם רעייתי לעצרת האו״ם ולוושינגטון. בעצרת האו״ם אני אומר את האמת שלנו – אזרחי ישראל, האמת של חיילי צה״ל, של המדינה שלנו.



אני אוקיע את אותם מנהיגים שבמקום להוקיע את הרוצחים, האנסים, שורפי הילדים, רוצים לתת להם מדינה בלב ארץ ישראל. זה לא יקרה. pic.twitter.com/AsaBS5P9mH — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 25, 2025

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, μεταξύ άλλων και από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν δεσμεύει σε τίποτα το Ισραήλ. Είναι μία επαίσχυντη συνθηκολόγηση ορισμένων ηγετών μπροστά στην παλαιστινιακή τρομοκρατία» πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου θέλει την Δυτική Οχθη, ο Τραμπ βάζει (;) φρένο στα σχέδια

Ο ίδιος επανέλαβε ότι ο ερχομός ενός παλαιστινιακού κράτους «δεν πρόκειται να συμβεί».

Ο Νετανιάχου είχε δηλώσει πως θα απαντήσει πρακτικά στις αιτιάσεις των κρατών, αφού πρώτα μιλήσει με τον Τραμπ, συνάντηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την δέσμευση του Τραμπ στις αραβικές χώρες για την Δυτική Οχθη.

«Θα συζητήσω μαζί του για τις μεγάλες ευκαιρίες που έχουν φέρει οι νίκες μας καθώς και για την ανάγκη μας να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου: να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας, να νικήσουμε τη Χαμάς και να διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης που άνοιξε μπροστά μας», δήλωσε.

Ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναφέρθηκε χθες, Τετάρτη, σε ένα νέο «σχέδιο 21 σημείων για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα», το οποίο παρουσιάστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ σε αραβικές και μουσουλμανικές χώρες. Δήλωσε πως ελπίζει ότι θα υπάρξει «πρόοδος» μέσα στις επόμενες ημέρες.

