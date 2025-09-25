search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 11:33

Κύπρος: Τραγωδία στον Ιππόδρομο – Aφηνιασμένο άλογο παρέσυρε και σκότωσε 67χρονο

25.09.2025 11:33
asthenoforo new

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Ιππόδρομο Αγίου Δομετίου στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.com, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 4 το απόγευμα, πριν την έναρξη της πρώτης ιπποδρομίας, όταν ένα άλογο, λόγω δυστροπιών, έριξε στο έδαφος τον ιπποκόμο του.

Στη συνέχεια, το άλογο επέστρεψε ακυβέρνητο στον χώρο επίδειξης και, σπάζοντας το κάγκελο, εισήλθε στον στίβο, συνεχίζοντας να καλπάζει ανεξέλεγκτο.

Εξέπνευσε στο νοσοκομείο ο 67χρονος στην Κύπρο

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το άλογο παρέσυρε τον 67χρονο εργαζόμενο σταβλίτη, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να το ανακόψει.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Δομετίου.

Διαβάστε επίσης

Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας – Βρέθηκαν κάλυκες και βολίδα, αναζητούνται οι δράστες

Σοβαρές καταγγελίες της ΠΕΜΕΝ για τις συνθήκες στα πλοία – Κίνδυνος για σοβαρό ατύχημα λόγω της εντατικοποίησης

Μαρούσι: Γυναίκα επιτέθηκε στον αδελφό της και δάγκωσε αστυνομικό στο χέρι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rolling-stones-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν την επανέκδοση του άλμπουμ τους «Black And Blue» (Video)

sarkozy
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία ο Σαρκοζί

Ξεκινά σήμερα η συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βουλή: Διεκδικούν το δικαίωμα καταγραφής της ψήφου τους οι ανεξάρτητοι

peugeot_3008_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η εμπορική επιτυχία συνεχίζεται: Εορτασμός του 200.000ου Peugeot 3008 που παράχθηκε στο εργοστάσιο του Sochaux

the-bride_2509_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Bride!»: Christian Bale και Jessie Buckley πρωταγωνιστούν στη «Νύφη του Φρανκενστάιν» της Maggie Gyllenhaal (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:20
<div style="width:1px;height:1px"></div>rolling-stones-new

Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν την επανέκδοση του άλμπουμ τους «Black And Blue» (Video)

<div style="width:1px;height:1px"></div>sarkozy
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία ο Σαρκοζί

Ξεκινά σήμερα η συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βουλή: Διεκδικούν το δικαίωμα καταγραφής της ψήφου τους οι ανεξάρτητοι

1 / 3