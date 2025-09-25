search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:24
ΕΛΛΑΔΑ

25.09.2025 11:07

Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας – Βρέθηκαν κάλυκες και βολίδα, αναζητούνται οι δράστες

25.09.2025 11:07
Πυροβολισμοί αναστάτωσαν τα ξημερώματα τους κατοίκους της Ηλιούπολης, με την αστυνομία να ερευνά τα στοχεία που άφησαν πίσω τους οι δράστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε είσοδο διώροφης κατοικίας στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι δράστες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις οπές και από το σημείο περισυνέλλεξαν δύο κάλυκες, μια βολίδα και ένα φυσίγγιο.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν την επανέκδοση του άλμπουμ τους «Black And Blue» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία ο Σαρκοζί

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βουλή: Διεκδικούν το δικαίωμα καταγραφής της ψήφου τους οι ανεξάρτητοι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η εμπορική επιτυχία συνεχίζεται: Εορτασμός του 200.000ου Peugeot 3008 που παράχθηκε στο εργοστάσιο του Sochaux

ΣΙΝΕΜΑ

«The Bride!»: Christian Bale και Jessie Buckley πρωταγωνιστούν στη «Νύφη του Φρανκενστάιν» της Maggie Gyllenhaal (photos/video)

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

