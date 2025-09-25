Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας – Βρέθηκαν κάλυκες και βολίδα, αναζητούνται οι δράστες

Πυροβολισμοί αναστάτωσαν τα ξημερώματα τους κατοίκους της Ηλιούπολης, με την αστυνομία να ερευνά τα στοχεία που άφησαν πίσω τους οι δράστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε είσοδο διώροφης κατοικίας στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι δράστες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις οπές και από το σημείο περισυνέλλεξαν δύο κάλυκες, μια βολίδα και ένα φυσίγγιο.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης

Σοβαρές καταγγελίες της ΠΕΜΕΝ για τις συνθήκες στα πλοία – Κίνδυνος για σοβαρό ατύχημα λόγω της εντατικοποίησης

Μαρούσι: Γυναίκα επιτέθηκε στον αδελφό της και δάγκωσε αστυνομικό στο χέρι

Πέθανε ο προπονητής Θανάσης Καπνίδης – Είχε αναδείξει τον Ιωάννη Μελισσανίδη