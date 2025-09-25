Πέθανε ο προπονητής Θανάσης Καπνίδης – Είχε αναδείξει τον Ιωάννη Μελισσανίδη

Πέθανε ο Ολυμπιονίκης προπονητής Θανάσης Καπνίδης μετά από μάχη με την επάρατη νόσο.

Ο Καπνίδης, επίτιμος πρόεδρος της γυμναστικής ομοσπονδίας, έπαιξε καθοριστική συμβολή στην εκτόξευση της ελληνικής γυμναστικής στην παγκόσμια ελίτ, ως προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη, με τον οποίο κατέκτησε τα πρώτα μετάλλια της Ελλάδας σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενόργανης, καθώς βέβαια και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο της Ατλάντα, που άλλαξε τον ρου του αθλήματος στη χώρα μας.

Παράλληλα, υπήρξε ο τεχνικός που καθοδήγησε στα πρώτα του βήματα τον Δημοσθένη Ταμπάκο, ενώ μετά την ίδρυση της Ε.Γ.Ο. διετέλεσε εθνικός προπονητής ενόργανης ανδρών – γυναικών από το 1997 μέχρι το 2000, καθώς και πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ενόργανης ανδρών.

Επιπλέον, ο κ. Καπνίδης πρωτοστάτησε στον αγώνα για ίδρυση της ανεξάρτητης Ε.Γ.Ο. στα μέσα της δεκαετίας του ’90, αλλά και στην προσπάθεια του Θανάση Βασιλειάδη για ένα νέο ξεκίνημα στην Ομοσπονδία, το 2007.

Η αθλητική καριέρα του Θανάση Καπνίδη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις.

1994 Μελβούρνη Ιωάννης Μελισσανίδης (ασημένιο στο έδαφος) ο πρώτος Έλληνας γυμναστής, σε άντρες και γυναίκες, με μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

1998, Αγ. Πετρούπολη: Ιωάννης Μελισσανίδης (χρυσό στο άλμα)

1998, Αγ. Πετρούπολη: Ιωάννης Μελισσανίδης (ασημένιο στο έδαφος)

1996 Ατλάντα Ολυμπιακοί αγώνες Ιωάννης Μελισσανίδης (χρυσό στο έδαφος) ο πρώτος Έλληνας γυμναστής, σε άντρες και γυναίκες, με χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς αγώνες

Την Παρασκευή η κηδεία του

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο γιος του, ανακοινώνοντας πως η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο.

«Ήσουν και θα είσαι πάντα ένας νικητής, ένα πρότυπο πατέρα και ανθρώπου. Πάλεψες με δύναμη και αξιοπρέπεια μέχρι την τελευταία στιγμή. Σε ευχαριστώ για όλα, εύχομαι να αναπαυθείς και να ξεκουραστείς όπως σου αξίζει. Σε αγαπώ πολύ.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 26/09 στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, εντός των κοιμητηρίων Ευόσμου».

