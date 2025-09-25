search
25.09.2025 08:44

Πατήσια: Τρόμος για οδηγό λεωφορείου – Μεθυσμένος επιβάτης του έσπασε τη γνάθο

25.09.2025 08:44
leoforeio500 new

Οδηγός αστικού λεωφορείου ξυλοκοπήθηκε από επιβάτη τα ξημερώματα της Πέμπτης 

Πρόκειται για οδηγό της νυχτερινής γραμμής 500 που ενώνει τον Πειραιά με την Κηφισιά.

Όταν το λεωφορείο βρισκόταν στα Άνω Πατήσια στη στάση «Αγία Βαρβάρα», ο επιβάτης είχε χτυπήσει το μεσαίο κουδούνι για να κατέβει.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, Φώτη Νικολακόπουλο, τελικά ο επιβάτης δεν κατέβηκε και πήγε στην μπροστινή πόρτα και άρχισε να την χτυπάει.

Ο οδηγός του λεωφορείου άνοιξε την μπροστινή πόρτα τελικά, αλλά ο επιβάτης και πάλι δεν κατέβηκε.

Αντιθέτως γύρισε προς το μέρος του οδηγού και τον χτύπησε και του έσπασε τη γνάθο. Σύμφωνα με την μαρτυρία του οδηγού ο άνθρωπος φαινόταν μεθυσμένος.

1 / 3