search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 08:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 07:40

Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 20χρονου ναυτικού – «Δεμένα» τα πλοία στον Πειραιά

25.09.2025 07:40
ploio

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε τραγικό θάνατο ο 20χρονος ναυτικός όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα, στο ισόγειο γκαράζ, εξετάζουν οι Αρχές. Χθες το απόγευμα,, συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του πλοίου.

Με αφορμή το εργατικό δυστύχημα, έχει ανακοινωθεί 24ωρη απεργία για όλα τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά.

Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ), ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες εν πλω, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή μηχανής, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.

Με τον κατάπλου στον Πειραιά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο «Τζάνειο» Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πόρτα του γκαράζ λειτουργούσε χειροκίνητα.

Ο άτυχος νέος είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου και είχε περάσει πλήρη διαδικασία εκπαίδευσης και εξοικείωσης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο και κάλεσαν σε πανλιμενική κινητοποίηση αύριο στον Πειραιά, ενώ η ΠΕΝΕΝ κατήγγειλε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας. Η ΠΝΟ ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης

Θάνατος 20χρονου ναυτικού: Συνελήφθη ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός του πλοίου

Βόλος: Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου Ιάσονα – Σε σοκ οι φίλοι του

Οργή Καρυστιανού: «Έχουμε δικαίωμα στην εκταφή, τα οστά του παιδιού μου δεν είναι κρατική περιουσία»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tainia–new
ΣΙΝΕΜΑ

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Δράμα, περιπέτεια και η μάχη του Πολ Τόμας Άντερσον (Videos)

katseli nea ristera
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Πιέζει» για κοινή κοινοβουλευτική ομάδα με Νέα Αριστερά – Ικανοποίηση για την εκδήλωση της Παλλήνης

troxaio_galatsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Γαλάτσι: Σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών στη Λεωφόρο Βεΐκου – Δύο τραυματίες (video)

ekler_0309_eortologio
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Σεπτέμβριου

jumbo-new
BUSINESS

Jumbo: Καταγράφει αύξηση τζίρου και επενδύσεις σε καταστήματα e-commerce και υποδομές για το 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 08:22
tainia–new
ΣΙΝΕΜΑ

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Δράμα, περιπέτεια και η μάχη του Πολ Τόμας Άντερσον (Videos)

katseli nea ristera
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Πιέζει» για κοινή κοινοβουλευτική ομάδα με Νέα Αριστερά – Ικανοποίηση για την εκδήλωση της Παλλήνης

troxaio_galatsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Γαλάτσι: Σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών στη Λεωφόρο Βεΐκου – Δύο τραυματίες (video)

1 / 3