Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 20χρονου ναυτικού – «Δεμένα» τα πλοία στον Πειραιά

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε τραγικό θάνατο ο 20χρονος ναυτικός όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα, στο ισόγειο γκαράζ, εξετάζουν οι Αρχές. Χθες το απόγευμα,, συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του πλοίου.

Με αφορμή το εργατικό δυστύχημα, έχει ανακοινωθεί 24ωρη απεργία για όλα τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά.

Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ), ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες εν πλω, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή μηχανής, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.

Με τον κατάπλου στον Πειραιά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο «Τζάνειο» Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πόρτα του γκαράζ λειτουργούσε χειροκίνητα.

Ο άτυχος νέος είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου και είχε περάσει πλήρη διαδικασία εκπαίδευσης και εξοικείωσης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο και κάλεσαν σε πανλιμενική κινητοποίηση αύριο στον Πειραιά, ενώ η ΠΕΝΕΝ κατήγγειλε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας. Η ΠΝΟ ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

