Βόλος: Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου Ιάσονα – Σε σοκ οι φίλοι του

Φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο για να πουν το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Ιάσονα, που σκοτώθηκε, πέφτοντας στον φωταγωγό πολυκατοικίας.

Στεφάνι απέστειλε μεταξύ άλλων το Τμήμα Φυσικής Αγωγής στο οποίο φοιτούσε ο 21χρονος. «Στο λατρευτό μας παλληκάρι» έγραφε το στεφάνι των γονιών του Ιάσονα, «Στον Jason»των φίλων του.

Ο νεαρός βρισκόταν μαζί με δύο φίλους του στην ταράτσα, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας ένοικος ανέβηκε και τους έκανε παρατήρηση. Οι τρεις νεαροί προσπάθησαν να απομακρυνθούν βιαστικά, όμως ο Ιάσονας, που δεν γνώριζε καλά τον χώρο, κινήθηκε προς τον φωταγωγό. Πάτησε σε πλεξιγκλάς που υποχώρησε και βρέθηκε στο κενό.

«’Ηταν φιλότιμος, καλόκαρδος. Είχε πολλή αγάπη», δήλωσε στενός του φίλος.

«Ήταν σαν αδέλφια»

Οι δύο φίλοι του, που είναι σε κατάσταση σοκ, είπαν πως πίστευαν ότι ο Ιάσονας έφυγε από την ταράτσα. «Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σκληρό, γιατί ήταν σαν αδέρφια. Όσα δεν φέρνει η ώρα, τα φέρει η στιγμή. Ο γιος μου, ο γιος μου ο ίδιος, μου λέει “έχει πάθει κάτι το παιδί μαμά, προσπαθώ να βρω τον Ιάσονα και δεν μπορώ, δεν ανταποκρίνεται, ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα”. Έχει πέσει το παιδί, κάπου πήγε να προφυλαχθεί, να κρυφτεί από τον ένοικο τον διπλανό και έγινε αυτό που έγινε», δήλωσε στο MEGA η μητέρα του νεαρού, που το διαμέρισμα τους βρίσκεται στην πολυκατοικία όπου συνέβη το δυστύχημα.

«”Μαμά πρέπει να έχει πέσει στον φωταγωγό”»

Οι φίλοι του τον καλούσαν επί 40 λεπτά για να τον βρουν. «Ο σύζυγος ανέβηκε και εγώ καλούσα ασθενοφόρο, επί τόπου εκείνη την ώρα. Ο γιος μου βγήκε έξω να δει αν έχει πάρει το αμάξι του παιδιού, αν έφυγε, αν από εκεί που πάτησε κάπου τράπηκε σε φυγή, δεν ήξερε ο γιος μου πού οδηγεί ο φωταγωγός, δεν ξέρουν τα παιδιά. Νόμιζε ότι είχε φύγει, αλλά το παιδί ήταν εγκλωβισμένο εκεί. Είκοσι, τριάντα λεπτά τον έψαχνε δεν μπορούσε να τον βρει, στα τηλέφωνα και λέει ‘μαμά πρέπει να έχει πέσει κάτω’, ‘πού κάτω;’ λέω ‘παιδί μου, πού; Πάμε να δούμε, πού; Στον ακάλυπτο;’, “όχι”, μου λέει ‘στον φωταγωγό πρέπει να είναι’».

