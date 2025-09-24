Τέμπη: Γονείς θύματος ζητούν να ασκηθεί δίωξη στην εταιρεία που κατασκεύασε τα έλαια σιλικόνης

Υπόμνημα στην Εισαγγελία Εφετών κατέθεσαν οι γονείς θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, με το οποίο ζητούν να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά της κατασκευάστριας εταιρεία των ελαίων σιλικόνης.

Τονίζουν ότι στη δικογραφία και κυρίως στα έγγραφα του εφέτη ανακριτή που χειρίστηκε την υπόθεση αναφέρονται τα έλαια σιλικόνης ως η αιτία της ανάφλεξης και της πυρόσφαιρας, που είχε ως συνέπεια να χάσουν τις ζωές τους αρκετοί επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του παιδιού τους.

Αύριο Πέμπτη, λήγει η 10ήμερη προθεσμία υποβολής υπομνημάτων ή άλλων ένδικων μέσων προς την Εισαγγελέα Εφετών.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του.

