24.09.2025 13:10

Τέμπη – Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

24.09.2025 13:10
routsi

Σε μία απαράδεκτη δήλωση κατά του Πάνου Ρούτσι και του αιτήματός του για εκταφή του παιδιού του, προέβη ο δικηγόρος του Ν. Πλακιά, Λεωνίδας Κουμπούρας.

Ο δικηγόρος του πατέρα των διδύμων που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, μίλησε σε ραδιόφωνο όπου στην τοποθέτησή του για το αίτημα εκταφής του παιδιού του Ρούτσι, είπε πως δεν έχει κανένα νόημα η κίνηση αυτή «γιατί έχει ταυτοποιηθεί το θύμα», λέγοντας πως είναι «να λυπάσαι» η αντίδρασή του να κάνει απεργία πείνας έξω από τη Βουλή.

«Οχι μόνο δεν υπάρχει ζήτημα αναγνώρισης της σορού, αλλά έχει γίνει και διασταύρωση και ταυτοποίηση του DNA. Γι αυτό και λέγεται έκθεση αναγνώρισης. Δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος. Ολο αυτό το οποίο γίνεται δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ουσία της υπόθεσης. Αντί λοιπόν να επικεντρωθούμε στην διαδικασία που έπεται, την ακροαματική διαδικασία όπου θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά ζητήματα και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες για να σταθούνε ή στο ανώτατο δικαστήριο για τον κ. Καραμανλή που υπάρχουν σοβαρά ζητήματα όπως το ότι διώκεται για πλημμέλημα κι εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να διωχθεί για κακούργημα, ή να αναδείξουμε και τις ευθύνες Σπίρτζη, προσπαθούμε να παρελκύσουμε μια διαδικασία κα ιδεν επικεντρωνόμαστε στα ορθά ζητήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παραγραφούν τα πλημμελήματα» είπε στο Status FM, για να προσθέσει την απαράδεκτη φράση για τον Ρούτσι:

«Ολα τα υπόλοιπα εμένα δεν με αφορούν. Για ποιον λόγο γίνονται όλα αυτά από τον κύριο Ρούτσι, ή από οποιονδήποτε δεύτερο ή τρίτο τον παρακινούν, είναι πραγματικά να λυπάσαι».

