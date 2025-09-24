Πόσταρε βίντεο όπου έτρεχε με 205 χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και συνελήφθη

Δεν του έφτανε που έτρεχε με περισσότερα από 200 χλμ. στη Νέα Εθνική Αθηνών Κορίνθου, το πόσταρε και… υπερήφανα στα social media.

Πρόκειται για έναν 36χρονο, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο που ανάρτησε στα social media δικτύωσης να οδηγεί όχημα κινούμενος με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Σε άλλο βίντεο εμφανίζεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.

O 36χρονος οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η έρευνα των αστυνομικών της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε τα βίντεο.

Στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός οχήματος να κινείται στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και αφού ταυτοποίησαν τον οδηγό του οχήματος, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα του περιστατικού, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει και δεύτερο βίντεο σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

