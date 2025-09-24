Έχασε τη ζωή του ο ναυτικός που εγκλωβίστηκε σε πόρτα πλοίου – Κατεβαίνουν σε 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νεκρός είναι ο ναυτικός που τραυματίστηκε το πρωί σε συρόμενη πόρτα, στο ισόγειο γκαράζ επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου.
Ο 20χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυμαυτίας στο Τζάνειο, ωστόσο δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.
Μετά την εξέλιξη αυτή, η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό , από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.
Σε ανακοίνωσή της, η Blue Star Ferries στην οποία ανήκει το πλοίο, ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:00, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό του ναυτικού και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του.
«Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση στους οικείους του ναυτικού», τονίζει, στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία και υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.
Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση, ενώ ήδη έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.
