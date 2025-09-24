search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

24.09.2025 09:22

Λεωφορεία αντί για τρένα στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, λόγω βλάβης

24.09.2025 09:22
Με λεωφορεία αντί για τρένα θα μετακινηθούν σήμερα όσοι μετακινηθούν από Αλεξανδρούπολη προς Ορμένιο και αντίστροφα, λόγω βλάβης του τροχαίου υλικού.

Πιο συγκεκριμένα, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σήμερα (Τετάρτη 24/9), τα δρομολόγια τα αμαξοστοιχιών 1680 και 1681 στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη, θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις σε Πύθιο, Σάκκο, Καβύλη, Μαρασιά, Δίλοφο και Πτελέα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η αλλαγή οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού που προκλήθηκε από το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα.

