Λεωφορεία αντί για τρένα στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, λόγω βλάβης

Με λεωφορεία αντί για τρένα θα μετακινηθούν σήμερα όσοι μετακινηθούν από Αλεξανδρούπολη προς Ορμένιο και αντίστροφα, λόγω βλάβης του τροχαίου υλικού.
Πιο συγκεκριμένα, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σήμερα (Τετάρτη 24/9), τα δρομολόγια τα αμαξοστοιχιών 1680 και 1681 στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη, θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις σε Πύθιο, Σάκκο, Καβύλη, Μαρασιά, Δίλοφο και Πτελέα.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η αλλαγή οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού που προκλήθηκε από το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα.
