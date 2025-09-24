Θεσσαλονίκη: IX μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε άλλα δύο οχήματα στη Μηχανιώνα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον δρόμο Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, στη Θεσσαλονίκη. Ένα άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Γύρω στις 6 το πρωί και, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τρία οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος της Αγίας Τριάδας.

Πιο συγκεκριμένα, ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προσέκρουσε πάνω σε ένα άλλο ΙΧ και, στη συνέχεια, πάνω σε ένα βαν με τρέιλερ.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να διαλυθεί όλο το μπροστινό μέρος του πρώτου ΙΧ, να αναποδογυρίσει το βαν και το τρέιλερ να βρεθεί στην άκρη του δρόμου.

Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά, παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος.

