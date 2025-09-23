Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα στην Πατησίων – Συνελήφθη ο αναβάτης (Video)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αμερικής όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού παρέσυρε μια γυναίκα που διέσχιζε την Πατησίων, στο ρεύμα προς Ομόνοια.

Το τροχαίο ατύχημα στην πλατεία Αμερικής έγινε λίγο μετά τις εννέα το βράδυ ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα, περίπου 40 ετών, πετάχτηκε στον αέρα και τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ αιμορραγούσε.

Το σημείο αποκλείστηκε από αστυνομικούς, ενώ σε λίγα λεπτά έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρει την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας συνελήφθη και θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

