Τέμπη: Ο Παύλος Ασλανίδης απαντά στον Φλωρίδη – Τρία αιτήματα έχω κάνει για εκταφή του παιδιού μου

«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια», λέει ο σοφός λαός και έχει δίκιο: δεν πέρασαν παρά μόνο λίγες ώρες από τη στιγμή που ο υπουργός Δικαιοσύνης επιχείρησε κανονικό gaslighting σχετικά με το αν συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών έχουν καταθέσει αιτήματα για την εκταφή των σορών των ανθρώπων τους, και όλο το αφήγημα κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος μέσα σε λιγότερα από δύο λεπτά.

Τόσο χρειάστηκε στον Παύλο Ασλανίδη, ο οποίος έχασε τον γιο του στο αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, για να αποδείξει ότι ο Γιώργος Φλωρίδης ψεύδεται όταν ισχυρίζεται (το έκανε το πρωί στον ρ/σ ΣΚΑΪ) ότι εξ όσων γνωρίζει ο ίδιος, δεν έχει υποβληθεί ευθέως αίτημα για ταυτοποίηση των θυμάτων, παρά μόνο για τοξικολογικές εξετάσεις, το οποίο μελετά η πρόεδρος εφετών Λάρισας.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, ο Π. Ασλανίδης ήταν καταπέλτης σε βάρος του υπουργού Δικαιοσύνης: «Βγήκε ο Φλωρίδης και είπε πως δεν υπάρχει ούτε ένα αίτημα στα 2,5 χρόνια! Το υπουργείο του κ. Φλωρίδη είναι μια οργανωμένη συγκάλυψη της αλήθειας. Και αυτό το ξέρει όλη η κοινωνία πλέον. Τρία αιτήματα έχω κάνει. Μου αφαιρούν το δικαίωμα να μάθω τα αίτια που κάψανε ζωντανό το παιδί μου», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι η δικαιοσύνη έχει απορρίψει δύο αιτήματα του Π. Ασλανίδη για εκταφή της σορού του παιδιού του: το Δεκέμβριο του 2024, όταν ζητούσε να γίνει ταυτοποίηση DNA και τον Απρίλιο του 2025, όταν ζήτησε εκταφή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του 27χρονου Δημήτρη. Οπότε το ερώτημα που προκύπτει είναι αν ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν γνώριζε για τις δύο αυτές απορρίψεις ή γνώριζε αλλά το αποσιώπησε.

