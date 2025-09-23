search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 16:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 15:05

Τέμπη: Ο Παύλος Ασλανίδης απαντά στον Φλωρίδη – Τρία αιτήματα έχω κάνει για εκταφή του παιδιού μου

23.09.2025 15:05
aslanidis

«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια», λέει ο σοφός λαός και έχει δίκιο: δεν πέρασαν παρά μόνο λίγες ώρες από τη στιγμή που ο υπουργός Δικαιοσύνης επιχείρησε κανονικό gaslighting σχετικά με το αν συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών έχουν καταθέσει αιτήματα για την εκταφή των σορών των ανθρώπων τους, και όλο το αφήγημα κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος μέσα σε λιγότερα από δύο λεπτά.

Τόσο χρειάστηκε στον Παύλο Ασλανίδη, ο οποίος έχασε τον γιο του στο αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, για να αποδείξει ότι ο Γιώργος Φλωρίδης ψεύδεται όταν ισχυρίζεται (το έκανε το πρωί στον ρ/σ ΣΚΑΪ) ότι εξ όσων γνωρίζει ο ίδιος, δεν έχει υποβληθεί ευθέως αίτημα για ταυτοποίηση των θυμάτων, παρά μόνο για τοξικολογικές εξετάσεις, το οποίο μελετά η πρόεδρος εφετών Λάρισας.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, ο Π. Ασλανίδης ήταν καταπέλτης σε βάρος του υπουργού Δικαιοσύνης: «Βγήκε ο Φλωρίδης και είπε πως δεν υπάρχει ούτε ένα αίτημα στα 2,5 χρόνια! Το υπουργείο του κ. Φλωρίδη είναι μια οργανωμένη συγκάλυψη της αλήθειας. Και αυτό το ξέρει όλη η κοινωνία πλέον. Τρία αιτήματα έχω κάνει. Μου αφαιρούν το δικαίωμα να μάθω τα αίτια που κάψανε ζωντανό το παιδί μου», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι η δικαιοσύνη έχει απορρίψει δύο αιτήματα του Π. Ασλανίδη για εκταφή της σορού του παιδιού του: το Δεκέμβριο του 2024, όταν ζητούσε να γίνει ταυτοποίηση DNA και τον Απρίλιο του 2025, όταν ζήτησε εκταφή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του 27χρονου Δημήτρη. Οπότε το ερώτημα που προκύπτει είναι αν ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν γνώριζε για τις δύο αυτές απορρίψεις ή γνώριζε αλλά το αποσιώπησε.

Διαβάστε επίσης

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς το Ελληνικό και Γλυφάδα

Σέρρες: Πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα της ευλογιάς των προβάτων – Πάνω από 6.000 ζώα θα θανατωθούν

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου – Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karystianou_maria_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Καρυστιανού σε Φλωρίδη και Άρειο Πάγο με έγγραφα – ντοκουμέντα για την εκταφή των νεκρών – «Πώς η αλήθεια μπαζώνεται ξανά»

ektakto
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

iasonas
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή για τον θάνατο του 20χρονου Ιάσονα – Για κατάθεση θα κληθούν οι ένοικοι της πολυκατοικίας

ANDRAS-FOTIA-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Δύο χρόνια φυλακή στον 32χρονο για τις σεξουαλικές επιθέσεις

west-bank-334
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κλείνει το πέρασμα Άλενμπι – Η μοναδική δίοδος μεταξύ Δυτικής Όχθης και Ιορδανίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 16:21
karystianou_maria_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Καρυστιανού σε Φλωρίδη και Άρειο Πάγο με έγγραφα – ντοκουμέντα για την εκταφή των νεκρών – «Πώς η αλήθεια μπαζώνεται ξανά»

ektakto
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

iasonas
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή για τον θάνατο του 20χρονου Ιάσονα – Για κατάθεση θα κληθούν οι ένοικοι της πολυκατοικίας

1 / 3