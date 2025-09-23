Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου – Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

Τη συμμετοχή των ταξί στην απεργία που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για την 1η Οκτωβρίου προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «την 1η Οκτωβρίου γίνεται μια γενική μεγάλη απεργία που θα συμμετέχει οπωσδήποτε ο κλάδος. Θεωρώ ότι είναι καιρός πλέον ο ξεσηκωμός του ‘11 να ξαναγίνει, και εμείς οφείλουμε να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο όπως παίξαμε και τότε».

Παράλληλα, εξαπέλυσε και νέα επίθεση κατά του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, λέγοντας ότι «ο άνθρωπος όχι μόνο δεν έχει μιλήσει ποτέ μαζί μου, όχι μόνο ζητάω διάλογο, όχι μόνο έχω κάνει προτάσεις εγγράφως, όχι μόνο δεν θέλει να με δει από λόγους τελείως άλλους δηλαδή κρατάει την αισχρή παρέμβαση που έκανε υπέρ της UBER το ’18 που έλεγε ότι τους ταξιτζήδες τους συμφέρει ένα φοιτητής να δουλεύει με ένα ΙΧ και να κάνει μικρές διαδρομές και φθηνά και ότι τους ταξιτζήδες δεν θα τους ενοχλήσει στο έργο τους αυτό καθόλου και έβγαινε και έλεγε πως η UBER με τα ΙΧ είναι σωστή και δουλεύει σωστά».

«Τον διέψευσαν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, τον διέψευσαν οι αποφάσεις και οι νόμοι που έχουμε πάρει και βγαίνει τώρα και λέει ότι εγώ δεν έχω προτάσεις. Το ξέρω το πείσμα, ξέρω ότι είναι επίθεση σε πολιτικό επίπεδο που κάνει ο ίδιος ο Μητσοτάκης από το ’18 σε μένα γιατί δεν τον έχω στηρίξει ποτέ πολιτικά μες τη ΝΔ», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ.

