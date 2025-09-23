search
Πέθανε ο σκηνοθέτης και παραγωγός Βάσος Γεώργας

Την τελευταία του πνοή άφησε τη Δευτέρα (22/9) ο σκηνοθέτης, παραγωγός, συγγραφέας και εκδότης Βάσος Γεώργας.

Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών τον αποχαιρετά με επίσημη ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, τις εκδόσεις και τα βιβλιοπωλεία που δημιούργησε, επισημαίνοντας τη στήριξή του προς τους νέους δημιουργούς, ενώ κάνει λόγο για μια καλλιτεχνική προσωπικότητα η οποία θα μείνει ανεξίτηλη.

Η ανακοίνωση της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών

«H Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών με απέραντη θλίψη αποχαιρετά τον σκηνοθέτη, παραγωγό, συγγραφέα και εκδότη Βάσο Γεώργα, με σημαντικό και επώνυμο δημιουργικό έργο. Ο Βάσος Γεώργας υπήρξε δημιουργός με πολυσχιδή πορεία στον χώρο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.

Από την πρώτη, πειραματική μικρού μήκους ταινία του το 1986, «Αύριο» ως «Το Σινεμά Γυμνό » (2010) άφησε το διακριτό του στίγμα στο ελληνικό σινεμά, αλλά και στην τηλεόραση. Υπήρξε δημιουργός πολιτιστικού site, βιβλιοπωλείων (Bibliothèque) και δικών του εκδόσεων (Τηλέγραφος).

Ευφάνταστος, με μεγάλη έμπνευση πάνω σε ιδέες, πρότζεκτ, σενάρια, με αγάπη και προσφορά στον κινηματογράφο. Στενός φίλος του Μίνου Βολανάκη δημιούργησε το Σωματείο Φίλων “Μίνως Βολανάκης, όπου διετέλεσε πρόεδρος.

Στήριξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διεκδικήσεις των σκηνοθετών, ενώ ήταν πάντα δίπλα στους νέους δημιουργούς. Η καλλιτεχνική του προσωπικότητα, ολοζώντανη και οικεία σε όλους μας, θα μας μείνει αξέχαστη και τον αποχαιρετάμε με απέραντη αγάπη οι φίλοι και συνάδελφοί του».

