ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

23.09.2025 12:42

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος που έπεσε από μπαλκόνι

23.09.2025 12:42
EKAV

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (23/9) στη Θεσσαλονίκη, με έναν 38χρονο να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι.

Σύμφωνα με τo thestival.gr, το τραγικό συμβάν έγινε λίγο μετά τις 10:00. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες, ο 38χρονος έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Ιασωνίδου, στην Καλαμαριά.

Ο 38χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση. Η αστυνομία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 38χρονος βρέθηκε στο κενό.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

