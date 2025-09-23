Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος που έπεσε από μπαλκόνι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (23/9) στη Θεσσαλονίκη, με έναν 38χρονο να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι.
Σύμφωνα με τo thestival.gr, το τραγικό συμβάν έγινε λίγο μετά τις 10:00. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες, ο 38χρονος έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Ιασωνίδου, στην Καλαμαριά.
Ο 38χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση. Η αστυνομία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 38χρονος βρέθηκε στο κενό.
Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 18χρονο για την απαγωγή του 15χρονου, τι κατέθεσε το θύμα
Βόλος: Θρήνος για τον 20χρονο φοιτητή που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον φωταγωγό – Πώς έγινε η τραγωδία (videos/photos)
Θεσσαλονίκη: Καθητηγής καταδικάστηκε επειδή είχε πάει στο σχολείο χωρίς αρνητικό self test εν μέσω πανδημίας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.