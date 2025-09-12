Αναστάτωση στο Μαρούσι: Γυναίκα απειλούσε να πέσει από μπαλκόνι 3ου ορόφου – Την έσωσε ο πατέρας της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (12/9) επί της οδού Μαραθωνοδρόμου στο Μαρούσι, καθώς μία γυναίκα απείλησε να πέσει από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.
Η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ στο σημείο έφτασε ο πατέρας της που την απέτρεψε από το πηδήξει από το μπαλκόνι στο κενό.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί.
Διαβάστε επίσης:
Δήμος Αθηναίων: Σχολικά είδη σε 1.500 μαθητές ευάλωτων οικογενειών
Νυχτερινή «παρέλαση» από αγριογούρουνα στη Λιβαδειά (video)
Δημήτης Λυμπεριάδης: Σήμερα η δίκη του γιατρού του Ιπποκρατείου για το φακελάκι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.