Αναστάτωση στο Μαρούσι: Γυναίκα απειλούσε να πέσει από μπαλκόνι 3ου ορόφου – Την έσωσε ο πατέρας της

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (12/9) επί της οδού Μαραθωνοδρόμου στο Μαρούσι, καθώς μία γυναίκα απείλησε να πέσει από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.

Η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ στο σημείο έφτασε ο πατέρας της που την απέτρεψε από το πηδήξει από το μπαλκόνι στο κενό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί.

