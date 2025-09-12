Νυχτερινή «παρέλαση» από αγριογούρουνα στη Λιβαδειά (video)

Μια μεγάλη… παρέα από αγριογούρουνα έκανε βόλτα, προφανώς σε αναζήτηση τροφής, μέσα στην πόλη της Λιβαδειάς.

Περίπου 20 ζώα, μικρά και μεγάλα, «παρήλασαν» προκαλώντας τα βλέμματα των κατοίκων που τα παρακολουθούσαν από κάποια,,,, απόσταση ασφαλείας.

Στο βίντεο που ανέβασε η σελίδα kynigesia φαίνονται τα αγριογούρουνα που παραταγμένα το ένα πίσω από το άλλο στη νυχτερινή τους βόλτα:

