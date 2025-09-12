search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 11:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 09:34

Νυχτερινή «παρέλαση» από αγριογούρουνα στη Λιβαδειά (video)

12.09.2025 09:34
agriogourouna_livadeia

Μια μεγάλη… παρέα από αγριογούρουνα έκανε βόλτα, προφανώς σε αναζήτηση τροφής, μέσα στην πόλη της Λιβαδειάς.

Περίπου 20 ζώα, μικρά και μεγάλα, «παρήλασαν» προκαλώντας τα βλέμματα των κατοίκων που τα παρακολουθούσαν από κάποια,,,, απόσταση ασφαλείας.

Στο βίντεο που ανέβασε η σελίδα kynigesia φαίνονται τα αγριογούρουνα που παραταγμένα το ένα πίσω από το άλλο στη νυχτερινή τους βόλτα:

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 19χρονη που παρασύρθηκε από όχημα ενώ διέσχιζε τον ΒΟΑΚ

Συναγερμός τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι, στις φλόγες δύο ΙΧ και μία μηχανή στον Πειραιά (video)

Meteo: Ιδιαίτερα θερμός ο Οκτώβριος – Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό της Παρασκευής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diodia afidnes
ADVERTORIAL

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Αφιδνών

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή – «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

ypoik_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Οικονομικών: Αυτοί είναι οι 83 φόροι που μείωσε η κυβέρνηση

charlie-kirk
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο ακροδεξιός Κερκ και μία υποκριτική ευαισθησία των Ελλήνων οπαδών του, ειδικά για την ΕΡΤ

adonis_ampatielos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Άδωνι – Αμπατιέλου για την υγεία με φόντο το… Νεπάλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

ozempic
ΚΟΣΜΟΣ

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic - Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 11:48
diodia afidnes
ADVERTORIAL

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Αφιδνών

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή – «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

ypoik_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Οικονομικών: Αυτοί είναι οι 83 φόροι που μείωσε η κυβέρνηση

1 / 3