Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ παρέτεινε την κράτηση δύο ακτιβιστών

Δικαστήριο στο Ισραήλ παρέτεινε έως την Κυριακή την κράτηση δύο ακτιβιστών που επέβαιναν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα, σύμφωνα με την αστυνομία και τους δικηγόρους τους, καθώς οι αρχές συνεχίζουν την ανάκρισή τους.

Ο Ισπανός υπήκοος Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Άβιλα εμφανίστηκαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου της Ασκελόν για τη δεύτερη ακρόασή τους, μετά τη μεταφορά τους στο Ισραήλ για ανάκριση την περασμένη εβδομάδα. «Το δικαστήριο ενέκρινε την κράτησή τους μέχρι το πρωί της Κυριακής», δήλωσε στο AFP η Μίριαμ Αζέμ, συντονίστρια διεθνούς υπεράσπισης της ισραηλινής οργάνωσης δικαιωμάτων Adalah, η οποία εκπροσωπεί τους κρατούμενους.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο δικηγόρος του Άβιλα ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι ο εντολέας του δεν κατευθυνόταν προς τη Γάζα, αλλά βρισκόταν σε αλιευτικό ταξίδι με προορισμό την Ελλάδα. Η αστυνομία ανέφερε ότι το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά της για πενθήμερη παράταση της προσωρινής κράτησης, προσθέτοντας ότι δεν σχετίζονται όλα τα υπό διερεύνηση αδικήματα με τον στόλο, μεταδίδουν οι Times of Israel.

