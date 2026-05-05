ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 15:54
05.05.2026 13:52

Hondius: Το ενδεχόμενο μετάδοσης του χανταϊού «από άνθρωπο σε άνθρωπο» υποπτεύεται ο ΠΟΥ – Επτά τα κρούσματα

credit: AP

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται «τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο» μεταξύ ατόμων που είχαν μολυνθεί από τον χανταϊό, αφού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο Hondius έχουν εντοπιστεί επτά κρούσματα του ιού, ύποπτα και επιβεβαιωμένα, ενώ τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει.

«Με δεδομένο τον χρόνο επώασης του χανταϊού, που κυμαίνεται από μία έως έξι εβδομάδες, υποψιαζόμαστε ότι μολύνθηκαν εκτός πλοίου» και «πιστεύουμε ότι μπορεί να υπήρξε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ ατόμων που βρέθηκαν σε πολύ στενή επαφή», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Μαρία Φαν Κέρκοβ, προσωρινή διευθύντρια της υπηρεσίας πρόληψης και προετοιμασίας αντιμετώπισης των επιδημιών και των πανδημιών στον ΠΟΥ.

Συνολικά περίπου 150 επιβάτες βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο Hondius -κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί-, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αργεντινή τον Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου, στη δυτική Αφρική.

Μεταξύ των επτά κρουσμάτων -ύποπτων και επιβεβαιωμένων- είναι τρεις άνθρωποι που έχουν πεθάνει, ένας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και τρεις που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, εξήγησε ο ΠΟΥ.

Οι τρεις νεκροί είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός πολίτης, ενώ ένας Βρετανός έχει απομακρυνθεί από το πλοίο και λαμβάνει θεραπεία στη Νότια Αφρική, σημείωσαν αξιωματούχοι.

Για λόγους ασφαλείας οι επιβάτες του Hondius έχουν οδηγίες να παραμένουν στις καμπίνες τους όσο το δυνατόν, σημείωσε ο ΠΟΥ, τονίζοντας ότι, καθώς η περίοδος επώασης του χανταϊού μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες, κάποιοι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί ίσως να μην εμφανίζουν ακόμη συμπτώματα.

Στο μεταξύ έχουν ξεκινήσει οι επιδημιολογικές έρευνες για να εντοπιστεί η πηγή της επιδημίας, σημείωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ, με ιατρικές ομάδες στο Πράσινο Ακρωτήρι να αξιολογούν την κατάσταση των ασθενών και να συγκεντρώνουν επιπλέον δείγματα για εξέταση.

Ο ΠΟΥ σημείωσε ότι, αν και δεν είναι συχνή, «έχει αναφερθεί σε περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν στενή και παρατεταμένη επαφή» περιορισμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του ιού των Άνδεων, ενός στελέχους του χανταϊού που εντοπίζεται στην Αργεντινή και τη Χιλή.

Το ζευγάρι των Ολλανδών που πέθαναν πρώτοι είχαν ταξιδέψει στη Λατινική Αμερική και είχαν επισκεφθεί, μεταξύ άλλων, την Αργεντινή, προτού επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο.

Εξάλλου, σύμφωνα με τη Φαν Κέρκοβ, «το τρέχον σχέδιο είναι το πλοίο να συνεχίσει την πορεία του προς τα Κανάρια Νησιά».

Οι ισπανικές αρχές «έχουν επισημάνει ότι θα το δεχθούν προκειμένου να διεξαχθεί πλήρης έρευνα (…) και φυσικά να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι για τους επιβάτες που παραμένουν στο πλοίο», πρόσθεσε η ίδια.

«Ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι μικρός. Δεν πρόκειται για έναν ιό που εξαπλώνεται όπως η γρίπη ή η covid-19. Είναι πολύ διαφορετικός», υπογράμμισε.

