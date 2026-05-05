ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 13:54
05.05.2026 12:01

Αμ έπος, αμ έργον: Οι ΗΠΑ αυξάνουν τους δασμούς στα αυτοκίνητα από ΕΕ

Ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε σε αξιωματούχους του εμπορίου της ΕΕ και της Γερμανίας το Σαββατοκύριακο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν με το σχέδιο του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να αυξήσει τους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων της ΕΕ στο 25%, σύμφωνα με δήλωσή του στο CNBC.

«Ήμουν σε επαφή με Ευρωπαίους και Γερμανούς αξιωματούχους εμπορίου αυτό το Σαββατοκύριακο για να τους βοηθήσω να καταλάβουν γιατί συνέβαινε αυτό και να τους υπενθυμίσω όλες τις συζητήσεις που είχαμε σχετικά με τη συμμόρφωσή τους», δήλωσε ο Γκριρ σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Θα συνεχίσω να κάνω αυτές τις συζητήσεις, αλλά ο Πρόεδρος προχωρά με αυτήν τη δράση», πρόσθεσε. Ερωτηθείς εάν ο δασμός θα πρέπει να θεωρείται απλώς ένα μέρος μίας ευρύτερης διαπραγμάτευσης ή μία μόνιμη κατάσταση, ο Γκριρ απάντησε: «Είναι ένα μέρος της συμφωνίας».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι Βρυξέλλες δεν συμμορφώνονταν με την εμπορική συμφωνία του περασμένου καλοκαιριού και δήλωσε ότι θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για να προστατεύσει τα συμφέροντα της ΕΕ εάν η Ουάσινγκτον παραβιάσει τους όρους της συμφωνίας.

Ο Τραμπ απέσυρε την επιβολή δασμών εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και την άρνηση των ευρωπαϊκών χωρών να στείλουν ναυτικά στρατεύματα για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Παρασκευή ότι σχεδιάζει να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία, αφού ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από το Ιράν στις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε πέρυσι δασμό 25% στις παγκόσμιες εισαγωγές αυτοκινήτων βάσει ενός νόμου για την εθνική ασφάλεια στο εμπόριο, αλλά κατέληξε σε ξεχωριστή συμφωνία με την ΕΕ τον Αύγουστο για τη μείωση αυτών των δασμών σε καθαρό 15%, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων δασμών.

Οι μετοχές των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών υποχώρησαν τη Δευτέρα μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αυξήσει τους δασμούς των ΗΠΑ στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 25% από το 15% που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως, προκαλώντας ένα νέο πλήγμα στον ήδη πληγέντα κλάδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αυτοκινήτων και ανταλλακτικών είχε υποχωρήσει κατά 2,3% μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στο Λονδίνο, ενώ οι μετοχές των Porsche, BMW, Mercedes-Benz και Volkswagen είχαν υποχωρήσει κατά 2% έως 3%.

